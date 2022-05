Una custodia protettiva per l’inedito Google Pixel 6a è da poco emersa e fornisce importanti dettagli su come potrebbe essere il design di questo smartphone che a questo punto sarebbe dietro l’angolo.

Il produttore di custodie Poetic ha inviato la presunta custodia per Google Pixel 6a a Digital Trends che ha confrontato il prodotto con uno smartphone Google Pixel 6.

Trapela la presunta custodia protettiva di Google Pixel 6a

Google Pixel 6 non entra nella custodia per Pixel 6a per pochi millimetri suggerendo che il prossimo smartphone di Google dovrebbe essere di poco più piccolo.

Dal momento che Google Pixel 6 è dotato di uno schermo da 6,4 pollici è probabile che Pixel 6a offrirà un display da 6,2 o 6,3 pollici.

La custodia trapelata suggerisce inoltre Google Pixel 6a avrebbe la stessa diposizione dei pulsanti degli altri smartphone della gamma con il pulsante di accensione posizionato sopra i tasti del volume.

La dicitura sulla protezione dello schermo fornita con la custodia, suggerisce inoltre che Google Pixel 6a ospiterebbe lo scanner di impronte digitali sotto il display.

Infine la barra del modulo fotocamera posteriore sembra essere più stretta di circa un terzo rispetto alla serie di punta Google Pixel 6. Questo è probabilmente è dovuto ai sensori della fotocamera più piccoli utilizzati da Google nel modello economico della serie.

Tutto considerato la presentazione di Google Pixel 6a potrebbe essere imminente e l’occasione giusta potrebbe essere la conferenza Google I/O che prenderà il via l’11 maggio, tuttavia è bene ricordare che i produttori di custodie spesso realizzano i loro prodotti in anticipo sulla base di informazioni preliminari.

In copertina: Google Pixel 6

