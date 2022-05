Come confermato dal CEO e co-fondatore dell’azienda Carl Pei, Nothing Phone (1) verrà lanciato nel corso dell’estate 2022, tuttavia una nuova indiscrezione ha rivelato le specifiche e quasi tutti i dettagli del primo smartphone della società.

L’informatore Raghvendra Singh Jadon ha condiviso tramite Twitter alcuni screenshot delle specifiche di Nothing Phone (1) secondo cui il dispositivo offrirebbe un display AMOLED, una fotocamera principale da 50 MP e, come confermato in precedenza dalla società stessa, sarà basato su un SoC Snapdragon di Qualcomm.

Gli screenshot pubblicati dal leaker provengono dall’e-book Nothing Phone 1: User Manual, attualmente elencato sul sito Amazon India.

Emergono quasi tutte le specifiche di Nothing Phone (1)

Secondo quanto riportato Nothing Phone (1) adotterebbe uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e supporto HDR10.

Il cuore dello smartphone sarebbe il chipset Snapdragon 778G con velocità di clock fino a 2,4 GHz abbinato ad almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Questo smartphone sarebbe dotato di un sensore principale da 50 MP, una fotocamera secondaria da 8 MP, che potrebbe essere un obiettivo ultra-wide, e un obiettivo da 2 MP, probabilmente di profondità o macro, mentre la fotocamera frontale sarebbe da 32 MP.

Nothing Phone (1) sarebbe alimentato da una batteria Li-Po da 4.500 mAh con supporto per la ricarica wireless e supporto per la ricarica wireless inversa, infine il dispositivo eseguirebbe l’interfaccia Nothing OS basata su Android 12.

Il lancio di Nothing phone (1) non è imminente, ma nell’attesa potete già provare launcher, sfondi e suonerie.

