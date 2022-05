Dopo il Flash Weekend proseguono sul Samsung Shop le offerte sugli smartphone Android della serie Samsung Galaxy e le altre iniziative. In particolare vi segnaliamo l’arrivo di una nuova promozione che offre in regalo il caricabatterie wireless agli acquirenti di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Scopriamo insieme gli sconti e le altre opportunità.

Caricabatterie wireless in regalo con l’acquisto dei Samsung Galaxy S22

Partiamo proprio dall’iniziativa legata ai Samsung Galaxy S22: tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone della serie S22 entro il 16 maggio 2022 potranno ottenere in regalo il caricabatterie wireless Super Fast Wireless Charger (modello EP-P2400TBEGEU).

Come fare per avere l’omaggio? Dovete acquistare Samsung Galaxy S22, S22+ o S22 Ultra entro il 16 maggio 2022 e registrare il prodotto su Samsung Members entro il 27 giugno 2022, compilando l’apposito modulo e caricando foto della prova di acquisto e del codice IMEI serigrafato (e ben leggibile) in modo simile a come descritto nel nostro approfondimento sul Trade In. Se farete tutto correttamente riceverete il caricabatterie a casa vostra entro un massimo di 180 giorni dall’e-mail di approvazione da parte di Samsung.

Se siete interessati potete acquistare uno dei Samsung Galaxy S22 aderenti alla promozione al link qui sotto. Qui potete invece saperne di più sull’iniziativa e consultare il regolamento completo.

Acquista Samsung Galaxy S22 sul Samsung Shop

Tante altre offerte sul Samsung Shop

Sul Samsung Shop sono disponibili tante altre offerte sugli smartphone Android e su altri prodotti tech. Se siete alla ricerca di un nuovo Samsung Galaxy, di nuove cuffie wireless o magari di una nuova smart TV potete dare uno sguardo qui sotto:

Rimane la possibilità di sfruttare il pagamento con finanziamento a tasso zero e la spedizione gratuita su tanti prodotti del catalogo online. Per consultare tutte le iniziative attualmente a disposizione sul Samsung Shop potete seguire il link qui sotto. Siete riusciti a trovare l’offerta giusta?

Tutte le offerte del Samsung Shop

Potrebbe interessarti: 13 trucchi per sfruttare al meglio gli smartphone Samsung (video)