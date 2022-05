Torniamo a occuparci di un argomento piuttosto caro ai possessori di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, smartphone per i quali è giunto al termine il periodo di supporto software garantito dal colosso di Mountain View.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google, infatti, ha rilasciato quello che avrebbe dovuto essere l’ultimo aggiornamento per tali device, ossia quello con le patch di sicurezza Android di maggio 2022.

Una bella sorpresa per i possessori di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL

Pare, tuttavia, che il colosso di Mountain View abbia deciso di fare un regalo a chi ha acquistato uno di tali due smartphone, lanciati tre anni fa proprio in questo periodo.

Almeno ciò è quanto emerge da una dichiarazione ufficiale di Google:

A maggio 2019, in occasione del lancio di Pixel 3a e Pixel 3a XL, abbiamo annunciato che i dispositivi avrebbero ricevuto tre anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza da quando i nostri dispositivi sarebbero diventati disponibili per la prima volta su Google Store. L’aggiornamento finale per Pixel 3a e Pixel 3a XL sarà disponibile per gli utenti entro luglio 2022.

In sostanza, c’è ancora tempo per un ultimo aggiornamento anche se difficilmente si tratterà del prossimo Pixel Feature Drop: tale update, infatti, è in programma per giugno mentre il colosso di Mountain View ha fatto riferimento a luglio (quella di saltare il mese di giugno dovrebbe essere una scelta precisa).

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di Google e sarà interessante anche scoprire se l’ultimo update per Google Pixel 3a e Pixel 3a XL si limiterà a implementare le patch di sicurezza più recenti o se, al contrario, gli sviluppatori approfitteranno dell’occasione per introdurre qualche nuova funzione.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 3a