Dopo la proposta di fine aprile, Esselunga lancia oggi una nuova Offerta Tech con uno smartphone Android in sconto: si tratta di Samsung Galaxy A13, uno smartphone di fascia bassa presentato e lanciato a marzo 2022.

Samsung Galaxy A13 è la nuova Offerta Tech di Esselunga

La nuova Offerta Tech di Esselunga è valida dal 2 all’11 maggio 2022 ed è disponibile in tutti i punti vendita indicati sul sito. Lo sconto riguarda questa volta Samsung Galaxy A13, uno smartphone di fascia bassa che punta molto sull’autonomia (grazie alla generosa batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15 W) e sul display (un ampio pannello TFT da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con vetro Gorilla Glass 5).

Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC Exynos 850 octa core: al suo fianco 4 GB di RAM e 32, 64 o 128 GB di memoria interna (la versione in offerta è la seconda). Il comparto fotografico include cinque sensori in tutto: sul retro offre sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 5 MP e due sensori da 2 MP per le macro e la profondità di campo, mentre per i selfie sono a disposizione 8 MP. Purtroppo niente connettività 5G (riservata all’apposita variante con SoC Mediatek proposta per ora negli Stati Uniti), ma si tratta di una caratteristica che avrebbe fatto salire il prezzo di vendita.

Samsung Galaxy A13 è uscito da poche settimane con Android 12 al prezzo consigliato di partenza di 199,90 euro nella versione da 64 GB di storage, ma grazie all’Offerta Tech Esselunga di questi giorni può essere acquistato a 175 euro nei negozi aderenti. Se siete interessati vi consigliamo di non aspettare gli ultimi giorni della promozione, visto che le scorte non sono solitamente troppo generose.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica