L’app Google Stadia per Android si aggiorna alla versione 4.13, nascondendo alcune novità che Google ha in serbo per la piattaforma come i rinnovati controlli touch e la possibilità di giocare in streaming a 1440p.

Grazie all’analisi del codice dell’applicazione, svolto dal portale 9to5Google, scopriamo quelle già anticipate e tutte le altre novità presenti “sotto al cofano” all’interno del nuovo aggiornamento.

Google Stadia 4.13: le novità (nascoste) dell’aggiornamento

Come ampiamente anticipato, il nuovo aggiornamento alla versione 4.13 di Google Stadia per Android, nasconde una serie di novità che Google ha in serbo per la propria piattaforma di cloud gaming.

Tra queste rientrano delle novità in arrivo per i controlli di gioco quando si gioca senza un controller ma sfruttando il touchscreen, la possibilità che arrivi lo streaming a 1440p (ovvero in 2K) e altre funzionalità nascoste e in via di sviluppo. Scopriamole tutte.

Controlli touch specifici per il gioco

Già negli ultimi aggiornamenti di Stadia, Google ha lavorato per rielaborare l’esperienza in gioco quando non si sfrutta un controller collegato: dall’analisi dell’ultimo aggiornamento emergono nuovi dettagli su come risulteranno visivamente i controlli a schermo.

A differenza delle precedenti iterazioni, in cui venivano mostrate le lettere corrispondenti ai pulsanti, per riprendere fedelmente il controller di gioco, verranno mostrate le azioni specifiche corrispondenti al comando. I comandi varieranno di gioco in gioco.

Ad esempio, in caso di un gioco sparatutto in prima persona, invece del pulsante A verrà mostrata l’immagine di una persona che salta; ancora, al posto di L1 verrà mostrata una granata, al posto di Y una pistola e al posto di R2 un proiettile.

Questi esempi sono solo una dimostrazione/anticipazione di quello che verrà implementato in futuro e che verrà reso disponibile a tutti con i prossimi aggiornamenti.

Streaming a 1440p su Android?

Sebbene su desktop/laptop l’app web di Google Stadia consenta già di giocare in streaming con risoluzione 1440p (2K, QHD) tramite il piano in abbonamento Stadia Pro, su Android, nonostante la sottoscrizione del piano e nonostante uno smartphone dotato di un display in 2K o 4K, non è ancora possibile giocare oltre la risoluzione Full HD (1080p).

Analizzando il codice dell’aggiornamento 4.13 di Google Stadia, è emersa la presenza della stringa “UTPO_1440P”, riferimento ai lavori in corso per aggiungere la possibilità di giocare a maggiore risoluzione anche tramite l’app mobile.

Onde evitare di infondere false speranze nei videogiocatori, va precisato che il riferimento potrebbe nascondere una funzionalità destinata all’app per Android TV di Google Stadia e non a quella mobile.

Le altre novità nascoste

Oltre a queste novità, l’analisi approfondita del codice dell’applicazione ci permette di scoprire altri progetti o altre novità minori in via di sviluppo e che, al pari delle due grosse novità riportate in precedenza, non sono disponibili ancora per gli utenti.

Formulazioni più precise per gli utenti non abbonati

Sembra che Google stia rielaborando le varie spiegazioni e i testi interni all’app di Stadia, sostituendo i riferimenti alla parola gratis (e affini) con diciture come “senza alcun costo” o “senza costi aggiuntivi”.

Sembra che Google stia rielaborando le varie spiegazioni e i testi interni all’app di Stadia, sostituendo i riferimenti alla parola gratis (e affini) con diciture come “senza alcun costo” o “senza costi aggiuntivi”. Nuovi plug-in Flutter

Google Stadia sta iniziando a integrare un paio di nuovi plug-in Flutter: uno aiuta nell’accesso ai file del dispositivo su cui viene eseguita l’app; l’altro viene utilizzato nella riproduzione dei video.

Come scaricare o aggiornare Google Stadia

Nonostante tutte le novità illustrate non siano ancora disponibili agli utenti, l’aggiornamento 4.13 dell’app Google Stadia per Android è disponibile sul Google Play Store. Per scaricarla o aggiornarla, vi basterà seguire il badge sottostante.

Potete trovare l’elenco di tutti i dispositivi supportati da Google Stadia in via ufficiale seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: Ora non avete più scuse per non provare almeno una volta Google Stadia