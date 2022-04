Google Chrome per Android potrebbe presto ricevere una funzionalità molto comoda, già presente sulla versione desktop del popolarissimo browser.

A quanto pare, il team di sviluppo sta lavorando per implementare anche nella versione mobile del browser l’opzione per ripristinare un’intera finestra o un gruppo di schede, chiuso accidentalmente, comodamente con un tocco; si tratta di un’ottima notizia per coloro che convivono quotidianamente con tantissime schede aperte.

Google Chrome per Android: al lavoro il ripristino dei gruppi di schede

Nel caso in cui un utente chiuda una o due schede all’interno di Google Chrome, queste potranno essere facilmente ripristinate tramite la cronologia del browser. Se, invece, venisse chiusa (magari per sbaglio) una finestra con un gran numero di schede o un gruppo di schede, la situazione potrebbe farsi più complicata.

Il condizionale è d’obbligo, perché sulla versione desktop di Chrome è disponibile un’opzione che permette di ripristinare tutte le schede chiuse con una singola azione, a differenza dell’app Android in cui occorrerà necessariamente ripristinarle una alla volta (con conseguenti e scontate imprecazioni).

Stando a quanto riportato dal portale Chrome Story, all’interno del codice di Chromium (il browser open source su cui è basato il codice di Google Chrome) è presente un flag sperimentale che Google sta sfruttando per testare la funzionalità e portarla anche sulla versione per Android del proprio browser.

Il team di sviluppo del browser dovrebbe presto aggiornare la schermata “Schede recenti” di Chrome per includere l’opzione che consentirà di ripristinare tutte le schede o i gruppi di schede chiusi con un singolo tocco. Sebbene la funzionalità sia in fase di sviluppo, le speranze di poterla vedere all’opera in una prossima release di Chrome Canary per Android sono concrete: sarebbe il preludio al futuro arrivo sulla versione stabile del browser.

La funzionalità è già presente da tempo nella versione desktop del browser

Questa comoda funzionalità per ripristinare un’intera finestra o un gruppo di schede chiuse, erroneamente o non, è già disponibile da tempo nella versione desktop di Google Chrome (recentemente aggiornato alla versione 101). Per sfruttare la funzionalità, basterà aprire il menu di overflow (i tre pallini in alto a destra) e seguire il percorso “Cronologia > Chiusi di recente > [nome gruppo] o [numero di schede] > Ripristina gruppo o Ripristina finestra”.

Il team di sviluppo di Chrome sta, inoltre, implementando la possibilità di salvare i gruppi di schede di Chrome desktop, per sfruttarli in un secondo momento.

Coloro che sfruttano l’ultima versione del browser, ovvero la 101.0.4951.41, tramite l’abilitazione del flag chrome://flags/#tab-groups-save, troveranno la nuova opzione “salva gruppo” che consente di aggiungere il gruppo di schede sulla barra dei preferiti: in questo modo, il gruppo potrà essere tranquillamente chiuso (dalle schede aperte) e poi riaperto in un secondo momento.

È bello vedere che Google lavori costantemente per rendere sempre più efficiente l’esperienza di navigazione tramite schede del proprio browser, sia Android che desktop. Il nostro consiglio è quello di mantenere aggiornato Google Chrome all’ultima versione disponibile, verificando la presenza di aggiornamenti:

Qualora abbiate già Chrome per Windows, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni su Chrome” per verificare la presenza di aggiornamenti. Alternativamente, potete scaricare il browser tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale.

Per quanto concerne Google Chrome per Android, invece, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store o raggiungendo la pagina dell’app direttamente tramite il badge sottostante.

