Questi adattatori USB-C sono in offerta su Amazon e costano meno di 1 euro l’uno

Sullo sconfinato store e marketplace di Amazon le offerte sono all’ordine del giorno e spesso quelle più convenienti sono ottenibili grazie all’applicazione di coupon dedicati, come nel caso degli adattatori USB-C di cui parliamo in questa sede, che in questo modo costano al cliente meno di 1 euro a pezzo.

Insomma, per una volta non parliamo di offerte grandi su prodotti come smartphone e smartwatch — solo negli ultimi giorni abbiamo visto quelle per gli ottimi Samsung Galaxy Watch4 e quella di lancio di POCO F4 GT —, bensì di piccoli accessori che potrebbero tornare utili a tanti utenti.

Adattatori USB-C in offerta su Amazon: prezzo e come fare

Partiamo con il dire che l’offerta in argomento ha ad oggetto degli adattatori con ingresso Micro USB (dunque Micro USB femmina) e uscita USB Type-C a marchio iZhuoKe. Tali adattatori vengono descritti come compatibili con una vasta gamma di dispostivi, che comprende smartphone e tablet Android, ma anche MacBook di Apple, Chromebook e altri dispositivi con supporto USB-C.

Allo stato attuale, l’offerta riguarda il pack da 4 pezzi, che ordinariamente costa 9,99 euro, ma viene scontato del 10% a 8,99 euro. A rendere davvero imperdibile l’offerta è il coupon da 5 euro applicabile, che fa scendere ulteriormente il totale a soli 3,99 euro, vale a dire meno di 1 euro per ogni adattatore. Sfruttare il coupon è semplicissimo: basta aprire il link dell’offerta e spuntare la casella Applica coupon 5€ prima di aggiungere l’articolo al carrello. Il prodotto è spedito da Amazon con Prime, pertanto potreste riceverlo già domani (ordinando entro le prossime 5 euro). Ecco il link per l’acquisto:

Acquista 4 adattatori da Micro USB a USB-C a 3,99 euro su Amazon (con coupon da 5 euro)