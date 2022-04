In occasione dell’annuncio degli ultimi risultati fiscali di Alphabet, Sundar Pichai ci ha tenuto a mettere in risalto le grandi vendite fatte registrare dalla serie Google Pixel 6 e nelle scorse ore il CEO del colosso statunitense è tornato sull’argomento.

A suo dire, infatti, ad oggi Google Pixel 6 può essere considerato lo smartphone della serie Google Pixel “più venduto di sempre”, confermando quanto già anticipato nei mesi scorsi.

Il CEO di Alphabet ritiene la nuova serie di smartphone dell’azienda un notevole passo in avanti per la famiglia Google Pixel e si è detto particolarmente entusiasta per l’accoglienza che gli utenti hanno deciso di riservare ad essa.

In particolare, Sundar Pichai si ritiene soddisfatto per i risultati ottenuti dalla nuova strategia di Google volta a costruire un brand che sia in grado di conquistare e mantenere la fedeltà degli utenti: chi oggi acquista un prodotto della serie Google Pixel, in sostanza, spesso lo fa proprio perché è consapevole di ciò su cui potrà contare grazie al ricco ecosistema di app e servizi del colosso di Mountain View.

Tante le novità in arrivo per il Google I/O 2022

Sundar Pichai ha anche voluto stuzzicare la curisosità di addetti ai lavori e appassionati di tecnologia, anticipando che in occasione di Google I/O 2022, manifestazione in programma per l’11 e il 12 maggio, il colosso di Mountain View annuncerà nuovi prodotti.

Pur non essendo stati forniti dettagli precisi, è lecito attendersi il lancio di Google Pixel 6a e del chiacchieratissimo Google Pixel Watch, il primo atteso smartwatch del colosso statunitense.

Ma in occasione del suddetto evento di maggio ci sarà ovviamente tanto spazio per le ultime novità dell’azienda in ambito software, tra le quali vi dovrebbero essere importanti soluzioni per quanto riguarda la salvaguardia della privacy e la possibilità di godere di esperienze multi-dispositivo senza soluzione di continuità.

In sostanza, si tratterà di due giorni in cui non ci sarà il tempo di annoiarsi.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 6