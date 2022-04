Motorola Edge 30 è ufficiale: il nuovo smartphone Android segue a distanza di qualche settimana il fratello maggiore “Pro” e punta sul design (si tratta del più sottile smartphone 5G sul mercato), sul comparto fotografico e non solo. Andiamo insieme a scoprire tutto su Motorola Edge 30.

Motorola Edge 30 è ufficiale: scopriamo specifiche tecniche e funzionalità

Motorola Edge 30 è l’ultimo nato della famiglia Edge e con i suoi 6,79 mm di spessore risulta lo smartphone 5G più sottile nella sua categoria. Nonostante ciò, al suo interno possiamo trovare un concentrato di tecnologia con display AMOLED Full-HD+ da 6,5 pollici a 144 Hz (HDR10+ e DCI-P3), fotocamere con sensori da 50 MP, suono Dolby Atmos e SoC Snapdragon 778G+ 5G.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP Quad Pixel con OIS, un sensore ultra-grandangolare Macro Vision da 50 MP con PDAF e un sensore per la profondità da 2 MP per gli scatti con effetto bokeh e i ritratti. Per i selfie c’è invece una fotocamera anteriore da 32 MP, integrata attraverso un piccolo foro nello schermo.

Il dispositivo integra l’innovativa tecnologia di autofocus Instant All-Pixel Focus: mentre solitamente si utilizza circa il 3% dei pixel, questa tecnologia ne utilizza il 100% per gli scatti verticali e orizzontali per garantire prestazioni più veloci e accurate in tutte le condizioni di luce, e scatta con un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore.

Grazie alla tecnologia Quad Pixel lo smartphone è in grado di combinare quattro pixel in un unico pixel più grande, facendo entrare più luce. Grazie alla stabilizzazione ottica (OIS), niente tremolii o foto mosse, mentre l’HDR10 regala video con oltre un miliardo di sfumature di colore. Motorola ha anche pensato ai creatori di contenuti: normalmente la qualità della fotocamera viene penalizzata da app di terze parti come Instagram, WhatsApp e TikTok, ma la casa alata ha prestato attenzione alle prestazioni per quanto riguarda il rendering facciale, la registrazione video con la fotocamera anteriore, le videochat e la riduzione del rumore nell’acquisizione di immagini fisse.

Lo smartphone viene gestito dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. A livello di connettività troviamo 5G, Wi-Fi 6E dual band, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, NFC e porta USB-Type C. La batteria è da 4020 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida TurboPower 30.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di Motorola Edge 30:

display AMOLED da 6,5 pollici Full-HD+ a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 778G+

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e per la profondità da 2 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6E dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, NFC, USB Type-C

dual speaker con Dolby Atmos, doppio microfono

batteria da 4020 mAh con ricarica rapida TurboPower 30

Android 12

dimensioni: 159,38 x 74,236 x 6,79 mm, peso di 155 g

Lato software lo smartphone arriva sul mercato con Android 12 e la solita leggera personalizzazione della My UX Motorola. La casa alata promette due aggiornamenti delle versioni di Android e tre anni di aggiornamenti per le patch di sicurezza. Tra le funzionalità più interessanti offerte possiamo citare Ready For, che amplifica le funzioni di spicco del dispositivo: è sufficiente connettersi in modalità wireless a un monitor o alla TV per poter gestire tutto con uno schermo più grande, che si tratti di lavoro, videochiamate o giochi.

Prezzo e uscita di Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 è disponibile all’acquisto da oggi al prezzo consigliato di 549,90 euro nelle colorazioni Meteor Grey e Aurora Green. Per il periodo di lancio è possibile sfruttare una promozione davvero niente male che consente di risparmiare 150 euro sul listino: lo smartphone può infatti essere portato a casa a 399,90 euro per un periodo limitato. L’acquisto è possibile sia sul sito ufficiale sia su Amazon.

