Dopo i lavori per introdurre una versione rivisitata delle reactions, YouTube ha introdotto una simpatica novità all’interno della propria app per dispositivi Android e iOS: mettendo like (mi piace) a un video, l’azione verrà evidenziata da una nuova e colorata animazione.

La novità sembra si stia diffondendo tra gli utenti della versione mobile di YouTube ma non sembra, tuttavia, disponibile a coloro che accedono al popolarissimo portale attraverso browser web.

YouTube mostra una colorata animazione, premendo il pulsante like

Come anticipato in apertura, YouTube mostra una simpatica e colorata animazione quando si mette mi piace ad un video ma, al momento, solo sulla versione mobile dell’app. Il tutto rientra nei piani del team di sviluppo di incoraggiare un maggiore utilizzo de pulsante “mi piace”.

Stando alle testimonianze presenti su Reddit, la nuova animazione è stata lanciata in sordina oltre un mese fa, probabilmente in fase di test; il team di sviluppo ha avviato il rilascio (lato server) della funzionalità a un numero sempre maggiore di utenti.

Mentre sui dispositivi mobile è già disponibile la nuova animazione, sul client desktop è presente la vecchia animazione che riempie il pulsante del pollice in su e aumenta il contatore, e non è chiaro, inoltre, se il client desktop la riceverà mai.

Sullo smartphone, premendo il pulsante “mi piace” apparirà una serie di colorati fuochi d’artificio e stelle filanti attorno al pulsante stesso, che rimbalzerà e si ingrandirà, sfumando dal verde al rosso prima di tornare al colore classico (nero se è impostata la modalità chiara e bianco se è impostata la modalità scura di sistema). Di seguito, vi mostriamo come appare la nuova animazione.

Niente animazione, invece, per il pulsante del non mi piace, che tanti problemi ha creato a Google, costringendo il team di sviluppo a rimuoverne il conteggio. Premendo il pulsante del non mi piace, YouTube fa comparire in basso nella schermata l’avviso “Feedback condiviso con il creator”, corredato da un pulsante Ulteriori informazioni.

Il pulsante collegherà l’utente alla pagina del supporto di YouTube relativa agli aggiornamenti per i creator. Non vi è purtroppo la possibilità di disabilitare questo avviso che, per fortuna, comparirà solo per pochi secondi.

Google continua a lavorare per migliorare YouTube, a volte facendo dei passi in avanti e a volte facendo dei passi indietro: sebbene chi vi scrive trovi un passo in avanti la nuova animazione, non tutti potrebbero pensarla allo stesso modo, reputando la novità come inutile o banale.

In ogni caso, la novità non sembrerebbe collegata ad un aggiornamento dell’app. Il rilascio dovrebbe avvenire lato server, ma vi consigliamo comunque di aggiornare l’app YouTube all’ultima versione disponibile tramite il Google Play Store, utilizzando il badge sottostante.

