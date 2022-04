Quello degli aggiornamenti software rappresenta uno degli aspetti più cari di una gran parte degli utenti che decidono di acquistare uno smartphone Android e con Android 13 sia Xiaomi che OPPO vogliono provare a non farsi trovare impreparate.

Stando a quanto è stato rivelato nelle scorse ore dal popolare leaker Digital Chat Station, infatti, entrambi questi due produttori hanno già dato il via ai lavori di sviluppo delle rispettive interfacce personalizzate basate sulla nuova versione del sistema operativo mobile di Google, ossia MIUI e ColorOS.

Cosa sappiamo delle interfacce MIUI 13.5 e ColorOS 13 basate su Android 13

In particolare, per quanto riguarda Xiaomi parliamo di MIUI 13.5, il cui logo è apparso in Rete la scorsa settimana: al momento non vi sono certezze su tale nuova release dell’interfaccia ma diversi addetti ai lavori sono convinti che si tratterà di un piccolo update tra MIUI 13 e MIUI 14.

Passando a OPPO, la nuova versione della sua interfaccia personalizzata sarà ColorOS 13 e, sempre stando alle informazioni diffuse da Digital Chat Station, già nel giro di un paio di mesi dovrebbero emergere le prime release. Nei progetti del produttore cinese ColorOS dovrebbe essere pronta nella seconda parte del 2022, in modo da poter fare il proprio esordio sul mercato a bordo del prossimo smartphone di punta dell’azienda.

Ricordiamo che la prima versione Developer Preview di Android 13 è stata rilasciata a febbraio ma è disponibile soltanto per gli smartphone della serie Google Pixel. Dopo il Google I/O 2022, in programma per il prossimo mese, dovrebbe essere rilasciata la prima versione beta e qualche smartphone top di gamma di altri produttori probabilmente potrà “assaggiare” il nuovo OS (come, ad esempio, Samsung Galaxy S22 o Xiaomi 12).

Per il rilascio della versione stabile del nuovo sistema operativo di Google ci sarà invece da attendere la parte finale del 2022. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: la prova di Android 13 Developer Preview 1