Google ha da poco avviato il rilascio del supporto alle risposte rapide ai messaggi su Android Auto, ad alcuni mesi di distanza dall’annuncio della funzionalità, contrassegnata inizialmente come “coming soon” (in arrivo), senza avere una data precisa per il rilascio. Fino ad ora.

Con l’introduzione di questa funzionalitò in Android Auto, l’utente avrà una ulteriore possibilità di interagire con i messaggi ricevuti mentre è alla guida, tramite un semplice tocco su una delle risposte rapide suggerite.

Android Auto: in rilascio il supporto alle risposte rapide ai messaggi

Con l’ultima versione beta di Android Auto, versione 7.6.1215, come dicevamo, Google ha avviato il rilascio del supporto alle risposte rapide ai messaggi.

Fino ad oggi, infatti, era possibile rispondere ai messaggi ricevuti solo tramite dettatura vocale, nonostante il sistema operativo Android offrisse già da tempo alcune risposte rapide come suggerimento contestuale di risposta ad un messaggio/una notifica in ricezione.

Alla ricezione di un messaggio in arrivo, adesso, Google Assistant lo leggerà ad alta voce e il sistema di infotainment dotato di Android Auto suggerirà almeno una risposta rapida, di solito molto brevi ma contestualizzate (anche delle emoji a volte): basterà toccare una delle risposte suggerite perché il messaggio di risposta venga inviato.

Oltre alle risposte rapide suggerite, vi è anche il pulsante per personalizzare la risposta. Questo serve, banalmente per velocizzare il tutto, saltando alla risposta vocale ed evitando che Google Assistant legga tutto il messaggio e chieda se vogliamo rispondere. L’ultimo scenario descritto, può tornare utile anche nel caso in cui un utente non voglia ascoltare e/o rispondere ad un messaggio in quel momento.

Va segnalato che non è possibile digitare messaggi sullo schermo del proprio infotainment nemmeno con quando l’auto parcheggiata.

Insomma, questa novità di Android Auto spinge sempre più nella direzione dell’immediatezza e della sicurezza; è la classica funzione pensata per cercare di fare staccare al guidatore, meno possibile, le mani dal volante.

Come aggiornare l’applicazione

L’applicazione Android Auto è disponibile gratuitamente sul Google Play Store, ed è scaricabile tramite il badge sottostante.

Il nuovo sistema di risposte rapide ai messaggi, sembrerebbe in rilascio graduale a tutti gli utenti che eseguono l’ultima versione beta dell’applicazione (al momento la 7.6.1215), disponibile al download per tutti gli iscritti al Programma Beta tramite il Play Store (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il programma beta fosse momentaneamente al completo, per provare a ricevere in anteprima le ultime novità di Android Auto è possibile procedere all’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili tramite il portale APK Mirror (la pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

