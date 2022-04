L’App Google rappresenta senza dubbio una soluzione molto apprezzata dagli utenti, sia su Android che su iOS e il motivo di tale successo è da rintracciare nelle tante funzionalità che offre: grazie a tale applicazione, infatti, è possibile avere una mano nella ricerca di informazioni o prodotti ma anche compiere determinate attività attraverso comandi testuali o vocali.

Con un post sul blog ufficiale il team di Google ha voluto metttere in risalto proprio la ricchezza di funzionalità di questa applicazione, che non deve essere considerata soltanto un motore di ricerca.

Qualche consiglio per l’App Google

Iniziando proprio dalle funzionalità relative alla ricerca, è possibile usare testo e immagini contemporaneamente per cercare quelle query difficili da esprimere: è sufficiente aprire l’app Google, toccare l’icona di Google Lens, scegliere se usare un’immagine o scattare una foto e quindi scorrere verso l’alto e toccare il pulsante “+ Aggiungi alla tua ricerca” per aggiungere del testo.

Ed ancora, sempre con riguardo alle funzionalità di ricerca, è possibile usare la propria voce (toccando l’icona del microfono) per cercare informazioni o un prodotto. Ma l’App Google permette anche per esempio di canticchiare o fischiare una canzone per 10 / 15 secondi e chiedere “Che canzone è?” oppure premere sul tasto “Cerca una canzone”.

Chi desidera restare sempre aggiornato sugli argomenti di proprio interesse può invece sfruttare Discover, funzionalità che consente di visualizzare le ultime notizie su squadre sportive, celebrità e altro.

Ma l’App Google offre funzionalità anche in ambito produttività, come la possibilità di creare eventi sul calendario (e visualizzare gli aggiornamenti) attraverso Google Assistant, copiare gli appunti scritti a mano grazie a Google Lens, inviare messaggi o effettuare chiamate con Google Assistant.

Infine, l’app del colosso di Mountain View può pure essere sfruttata per tradurre del testo (e ciò anche attraverso la fotocamera con Google Lens), ricevere una mano per apprendere i concetti base di varie materie scolastiche (matematica, fisica, chimica, ecc.) e provare le potenzialità della Realtà Aumentata (visualizzando per esempio animali e monumenti in 3D).

L’App Google per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: