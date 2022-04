Ci avviciniamo a grandi passi alla presentazione di Google Pixel Watch, il primo attesissimo smartwatch del colosso di Mountain View, un device che oramai da parecchi mesi è al centro di un costante flusso di indiscrezioni e anticipazioni varie.

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui il colosso statunitense potrebbe lanciare tale smartwatch nel giro di qualche settimana, magari sfruttando l’occasione rappresentata dall’edizione 2022 di Google I/O, evento in programma il prossimo mese e che potrebbe così trasformarsi nella vetrina ideale per dare un grande risalto al primo orologio smart dell’azienda.

Ebbene, nelle scorse ore dagli Stati Uniti è arrivata la conferma che il nuovo device del colosso di Mountain View si chiamerà effettivamente Google Pixel Watch: tale nome, infatti, è stato registrato da Google, così come apprendiamo grazie al sito dell’Ufficio Brevetti statunitense (USPTO).

E la relativa descrizione non lascia dubbi su ciò che è lecito attendersi da “Pixel Watch”:

La registrazione del marchio PIXEL WATCH è destinata a coprire le categorie di smartwatch; custodie adatte per contenere smartwatch; computer indossabili sotto forma di smartwatch; fasce per smartwatch; cinturini per smartwatch.