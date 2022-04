Dopo settimane di indiscrezioni manca poco alla presentazione di POCO F4 GT, per la quale abbiamo finalmente una data ufficiale per l’Italia: il nuovo smartphone del marchio di Xiaomi sarà presentato martedì prossimo, il 26 aprile 2022.

Ecco la data di presentazione di POCO F4 GT per l’Italia

Ormai sappiamo quasi tutto su POCO F4 GT, ma per avere i dettagli ufficiali dovremo attendere ancora qualche giorno. La presentazione italiana è fissata per il 26 aprile 2022: a partire dalle 14:00 ci sarà un evento di lancio online da seguire attraverso i canali social dell’azienda e sul sito ufficiale. Non sappiamo ancora se lo smartphone sarà immediatamente reso disponibile per l’acquisto, ma è probabile che apriranno almeno i preordini.

In base a quanto sappiamo, POCO F4 GT dovrebbe mettere a disposizione un display AMOLED Full-HD+ da 6,67 pollici a 120 Hz con touch sampling rate di 480 Hz. Il chipset scelto dal produttore dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm con sistema Liquid Cool Technology 3.0, affiancato da un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Secondo le indiscrezioni avremo una fotocamera posteriore principale da 64 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e uno per le macro da 2 MP, ma anche una fotocamera per i selfie da 20 MP. A bordo dovrebbe prendere posto Android 12 con MIUI 13 e POCO Launcher. Lo smartphone sarebbe anche il protagonista di un breve video hands-on, che conferma quanto appena detto.

Solo pochi giorni ci separano dunque dalla presentazione ufficiale di POCO F4 GT: appuntamento per martedì 26 aprile 2022 alle ore 14:00.

In copertina POCO M4 Pro

