Il nuovo POCO F4 GT sarà presentato la prossima settimana. Il brand di Xiaomi, infatti, ha in programma un evento di lancio per il mercato globale il prossimo 26 aprile. L’evento è stato annunciato la scorsa settimana e, senza alcun timore di spoiler, POCO ha confermato che il protagonista sarà il nuovo POCO F4 GT. Il nuovo top di gamma del marchio dovrebbe essere, secondo le prime indiscrezioni, un rebrand del Redmi K50 Gaming Edition, smartphone svelato in Cina lo scorso mese di febbraio.

In queste ore, in vista della presentazione ufficiale della prossima settimana, il nuovo POCO F4 GT torna protagonista delle news. Lo smartphone è al centro di importanti conferme in merito alla scheda tecnica (lo stretto collegamento con il Redmi K50 Gaming Edition appare sempre più probabile) ed è anche protagonista di un primo video hands-on che, in pochi secondi, ci conferma anche alcune specifiche. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartphone di POCO in arrivo:

POCO F4 GT: un primo video hands-on conferma alcuni dettagli della scheda tecnica

Il nuovo POCO F4 GT è protagonista delle news di oggi grazie ad un nuovo video hands-on diffuso da Pricebaba. Il video ci mostra la confezione di vendita del nuovo smartphone di POCO che, una volta aperta, ci consente di dare un primo sguardo allo smartphone. La presenza dell’adesivo protettivo sul display, inoltre, è l’occasione giusta per ottenere anche alcune conferme sulle specifiche tecniche del nuovo prodotto.

Lo smartphone in arrivo da POCO potrà contare sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, confermando il suo ruolo di “top di gamma” del brand per questa prima parte di 2022. Da notare anche la presenza di un display flat con tecnologia AMOLED e refresh rate da 120 Hz. Tra le altre specifiche confermate troviamo il supporto alla HyperCharge, ovvero la ricarica rapida da ben 120 W che permetterà di ridurre al minimo i tempi di carica della batteria da 4.700 mAh.

Le altre specifiche tecniche

A completare le specifiche del nuovo POCO F4 GT troveremo un display da 6,67 pollici di diagonale che, come sottolineato in precedenza, potrà contare su tecnologia AMOLED e refresh rate di 120 Hz. Il pannello avrà risoluzione Full HD+ e rapporto tra le dimensioni di 20:9. Da notare anche la presenza del vetro Gorilla Glass Victus che dovrebbe ridurre al minimo il rischio di danni al display dovuti ad urti accidentali.

A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Snapdragon 8 Gen 1, come sottolineato in precedenza, le cui temperature saranno tenute sotto controllo dal sistema Liquid Cool Technology 3.0. Il SoC sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage fino ad un massimo di 12GB di LPPDR5 RAM e 256GB di storage UFS 3.1. Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte digitali laterale.

Il comparto fotografico includerà una fotocamera posteriore da 64 Megapixel affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da una macro da 2 Megapixel. Oltre ai tre sensori posteriori, inoltre, è prevista la presenza di una fotocamera anteriore da 20 Megapixel. Lato software, invece, il nuovo smartphone di POCO potrà contare su Android 12 con MIUI 13 in versione “custom” con la presenza del POCO Launcher.

Quando debutterà il nuovo POCO F4 GT?

La data di presentazione, il 26 aprile, è già nota. Per quanto riguarda la data di avvio delle vendite, invece, per il momento, abbiamo solo una finestra di lancio anticipata da Anuj Sharma, Country Director, POCO India. Il manager di POCO ha confermato che il nuovo smartphone sarà in vendita sul mercato indiano entro la fine del primo semestre del 2022. Per ora, invece, non ci sono conferme in merito al debutto europeo che, in ogni caso, potrebbe concretizzarsi nel corso dell’estate.

L’appuntamento con il nuovo POCO F4 GT è, quindi, fissato al 26 aprile.

In copertina POCO M3 Pro