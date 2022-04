Android Auto — da non confondere con Android Automotive OS, il sistema operativo di Google per i sistemi di infotainment delle auto — è un servizio in continua evoluzione e ancora decisamente perfettibile, per questo motivo non si può che accogliere di buon grado ogni miglioramento di stabilità e ogni nuova funzione introdotta e quella di cui parliamo oggi, che pure non è esattamente rivoluzionaria, è senz’altro interessante.

La funzione di cui si parla in questa sede è stata aggiunta piuttosto di recente e, se quando siete in auto non potete fare a meno della colonna sonora più adatta, d’ora in avanti vedrete in Android Auto un compagno di viaggio migliore.

Selezionando il tasto della nota musicale accanto a quello delle notifiche — visibile nella foto riportata di seguito —, l’utente ottiene un pop-up che mostra le opzioni di ascolto disponibili. Tutti gli utenti che hanno avuto modo di provare questa funzione si saranno sicuramente accorti di un dettaglio non di poco conto: le opzioni tra le quali è possibile scegliere di volta in volta variano in base al contesto, o meglio al momento della giornata. Ad esempio, di mattina c’è una buona probabilità di trovare la voce News tra le prime scelte, mentre magari di pomeriggio Android Auto — via Google Assistant — potrebbe proporre qualcosa di più adrenalinico e di sera opzioni più rilassante.

Come detto, non si tratta di una novità rivoluzionaria, ma è sicuramente utile.

Per la versione più recente di Android Auto, potete recarvi direttamente sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

