Una curiosa riparazione effettuata su un’unità Google Pixel 6 Pro suggerisce nuovi modi per personalizzare l’aspetto di questo smartphone.

La scorsa settimana Max Weinbach stava progettando di sostituire il pannello posteriore frantumato di un Google Pixel 6 Pro con uno di un colore diverso.

In pratica ha rimpiazzato il pannello posteriore della variante bianca con quello della variante color nero ottenendo una sorta di look “Panda” che ha reso iconico Google Pixel 2 XL, anche se al contrario.

Una riparazione di fortuna produce una variante “Panda” di Google Pixel 6 Pro

Max Weinbach ha condiviso su Twitter alcune foto del risultato finale che appare apprezzabile poiché la parte superiore grigio chiaro si sposa molto bene con il pannello inferiore più scuro e con gli accenti argentati del telaio e del modulo della fotocamera.

Tuttavia Max fa notare che durante l’operazione ha rotto la bobina di ricarica wireless sul suo dispositivo a causa del modo in cui Google ha progettato quel componente.

Naturalmente esistono modi molto più semplici per ottenere un Google Pixel 6 Pro dall’aspetto unico che frantumare il pannello posteriore e sostituirlo con uno diverso, tuttavia vale la pena elogiare nuovamente Google per aver fatto uno sforzo per garantire che alcune riparazioni siano facilmente eseguibili in autonomia.

Altre idee per ottenere varianti uniche di Google Pixel 6 sono visibili nella galleria sottostante.

