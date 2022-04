TIM ha deciso di aggiornare il suo sito Web per quanto riguarda l’elenco dei comuni e delle città in cui è possibile sfruttare la sua rete 5G.

Prima di proseguire è bene precisare che le nuove località aggiunte sul sito Web dell’operatore telefonico non rappresentano una vera e propria novità, in quanto in tali comuni è possibile sfruttare la rete 5G di TIM già da tempo, così com’è possibile farlo anche in altri comuni che potrebbero non essere inseriti in tale elenco.

In sostanza, l’operatore ha sentito l’esigenza di “svecchiare” tale elenco, che continua a essere suddiviso in tre sezioni: la prima dedicata alle Città, la seconda alle Località turistiche e la terza alle Altre località (ossia i piccoli comuni).

L’elenco ufficiale di TIM della sua rete 5G

Questo è l’elenco aggiornato relativo alla copertura della rete 5G di TIM:

Città in 5G

Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta, Rovigo

Località turistiche in 5G

Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione

Altre località in 5G

Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado, Ferruzzano

L’operatore telefonico ci tiene a precisare che “tutti i terminali con tecnologia 5G presenti nel mercato italiano sono compatibili su rete 5G di TIM” e a rassicurare i suoi clienti di essere costantemente impegnato nei lavori di ampliamento della copertura della sua rete.



Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche