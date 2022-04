Lo scorso mese l’operatore telefonico TIM aveva aggiornato il proprio listino degli smartphone acquistabili a rate aggiungendo nuovi smartphone, tra cui figurano gli ultimi top gamma di OPPO e Xiaomi e il nuovo Samsung Galaxy A53 5G.

A partire da Venerdì 8 aprile, l’operatore ha introdotto il nuovo listino degli smartphone acquistabili a rate con addebito in fattura dedicato ai propri clienti di rete fissa, diverso da quello per i clienti della rete mobile che vi avevamo riportato in precedenza.

TIM aggiorna il proprio listino degli smartphone a rate in fattura

Come dicevamo, TIM ha da poco aggiornato il listino degli smartphone acquistabili a rate con addebito in fattura destinato ai propri clienti di rete fissa; in questo caso, il cliente dovrà semplicemente pagare le 30 rate mensili per il nuovo prodotto, senza la necessità di sostenere alcun costo di attivazione.

Il nuovo listino è disponibile attraverso vari canali di vendita (ad esempio tramite i negozi TIM aderenti) ma va sottolineato che tutti i prodotti con un valore superiore ai 150€ potranno essere acquistati solo da coloro che siano clienti TIM di rete fissa da almeno un anno e con domiciliazione della bolletta attiva.

Andiamo a scoprire quali smartphone sono stati appena introdotti in questo particolare listino di TIM e quelli che, invece, hanno subito variazioni di prezzo.

I nuovi ingressi nel listino degli smartphone a rate in fattura

Fanno il loro ingresso nel listino TIM degli smartphone acquistabili a rate con addebito in fattura gli ultimi top gamma di OPPO e Xiaomi, acquistabili dai clienti di rete fissa ai seguenti prezzi:

Previous Next Fullscreen

Due smartphone Samsung subiscono una variazione del prezzo delle rate

Oltre alle new entry, nel nuovo listino TIM sono presenti alcune variazioni di prezzo relative a due smartphone Samsung già presenti in precedenza a listino:

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (128 GB) – 30 rate mensili da 25€ ciascuna – prezzo complessivo: 750€

– 30 rate mensili da – prezzo complessivo: Samsung Galaxy A32 5G – 30 rate mensili da 5€ ciascuna – prezzo complessivo: 150€

TIM aggiorna anche il listino degli smartphone acquistabili da tutti in negozio

Non solo novità per il listino rivolto ai propri clienti di rete fissa per TIM che modifica anche il listino degli smartphone acquistabili da tutti nei propri negozi, aggiungendo cinque nuovi smartphone:

Vivo V23 5G – al prezzo di 549,90€

– al prezzo di Samsung Galaxy A33 5G – al prezzo di 389,90€

– al prezzo di Motorola Moto G22 – al prezzo di 219,90€

– al prezzo di Realme C32 (64 GB) – al prezzo di 179,90€

(64 GB) – al prezzo di Realme C31 (32 GB) – al prezzo di 149,90€

L’ultimo di questi smartphone introdotti da TIM nel listino dedicato ai propri negozi fisici, ovvero il Realme C31, è venduto come esclusiva dall’operatore nei propri negozi fisici.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche