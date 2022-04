A partire dalla giornata di oggi, 12 aprile 2022, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, WINDTRE lancia la nuova iniziativa promozionale Convergenza Special Promo Yellow, nell’ambito della quale permette non solo di attivare una nuova linea mobile con l’offerta WINDTRE Go UnLimited Lite+ a 4,99 euro al mese, ma anche di attivare in abbinamento una linea fissa con offerta Super Fibra a 19,99 euro al mese.

A chi è rivolta la promozione di WINDTRE

Partiamo da un punto fondamentale: a chi è rivolta questa nuova iniziativa promozionale. Ebbene, Convergenza Special Promo Yellow di WINDTRE si rivolge ad alcuni ex clienti di rete mobile dell’operatore passati ad altro gestore nazionale, i quali saranno invitati tramite un apposito messaggio informativo — nel contesto di una campagna SMS informativa winback — a recarsi in un punto vendita WINDTRE per maggiori informazioni e per procedere all’eventuale attivazione.

Tali clienti selezionati avranno la possibilità di attivare l’offerta di rete mobile WINDTRE Go UnLimited Lite+ a 4,99 euro al mese, che è disponibile in due varianti. Contestualmente a questa, ove lo vorranno, potranno attivare sotto la stessa anagrafica anche l’offerta di rete fissa Super Fibra con tecnologia FTTH a 19,99 euro al mese, a patto che la propria zona rientri tra quelle coperte. Inoltre, sotto la stessa anagrafica si possono aggiungere altre 2 SIM con offerta WINDTRE Family a 9,99 euro al mese.

In caso contrario, comunque, la stessa promozione a 19,99 euro potrà essere attivata anche con tecnologia FTTC — in quel caso con la diversa denominazione Internet 200 o Internet 100. Solo in caso di copertura NGA e FTTH nelle Aree Bianche il prezzo salirà a 24,99 euro al mese.

Inoltre, non va dimenticato il discorso dei costi di attivazione previsti per le due offerte attivate in convergenza. Per il contratto di rete fissa, infatti, viene previsto un contributo di attivazione pari a 9,99 euro, laddove il costo di una nuova SIM ricaricabile WINDTRE — a meno di promozioni disponibili localmente — ammonta a 10 euro.

La disponibilità della promozione Convergenza Special Promo Yellow è limitata, come detto, ai soli clienti appositamente selezionati. Coloro i quali decideranno di attivare entrambe le offerte, dunque, andranno a pagare un prezzo complessivo di 24,98 euro al mese per rete fissa e mobile.

Offerta WINDTRE Go UnLimited Lite+: info e costi

Se per i dettagli dell’offerta Super Fibra vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata alle offerte di rete fissa, in questa sede è opportuno qualche chiarimento in più sulla nuova offerta di rete mobile WINDTRE GO UnLimited Lite+.

Quest’ultima prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4G al costo di 4,99 euro al mese con addebito sul credito residuo.

Come si diceva poc’anzi, la stessa offerta è disponibile in due versioni accomunate dal costo del rinnovo mensile. La seconda versione è WINDTRE GO UnLimited Lite+ Easy Pay e, come si evince dal nome, si contraddistingue per il diverso metodo di pagamento: quello Easy Pay è automatico e, ovviamente, non funziona col credito residuo bensì con carte di credito, conti correnti e carte conto abilitate. L’unica differenza in termini di bundle mensile attiene al traffico dati, che passa a 100 GB al mese in 4G; tutto il resto rimane invariato. In questa versione è previsto un costo di attivazione di 49,99 euro pagabile in un’unica soluzione o in 24 rate mensili da 2,08 euro, il cui costo viene scontato in caso di permanenza per almeno 24 mesi (in caso di recesso anticipato, ne viene addebitata solo la parte residua).

In caso di attivazione in convergenza tramite la nuova promozione di cui sopra, i GB inclusi mensilmente diventano “illimitati“. Ove si decidesse di disattivare l’offerta di rete fissa, la convergenza verrebbe meno e quella di rete mobile tornerebbe al bundle ordinario.

Altre informazioni

Il piano tariffario base attivato sulle SIM è New Basic, il cui costo di 4 euro non viene addebitato finché rimane attiva l’offerta principale. Quest’ultima può essere sfruttata anche in Roaming UE. Per quanto riguarda i costi extrasoglia, per gli SMS è previsto un costo di 0,29 euro per singolo SMS inviato, mentre per la navigazione 1 GB costa 0,99 euro ed è utilizzabile fino alle 23.59 del giorno (in caso di esaurimento anticipato, la navigazione viene bloccata).

Sono inclusi gratuitamente i servizi accessori di Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito (in Italia e UE) e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato. Il servizio SMS di ricevuta di ritorno è attivabile presso la propria area riservata (è disattivo di default).

Per tutte le ultime notizie sulle offerte telefoniche di WINDTRE potete visitare la nostra pagina dedicata.

