Con il suo nuovo listino, WINDTRE lancia una promozione per i clienti convergenti fisso mobile: si tratta di WINDTRE Family Limited Edition, che consente di avere una seconda o terza SIM aggiuntiva con giga illimitati a prezzo scontato. Vediamola nel dettaglio.

SIM aggiuntive a piccoli prezzi: ecco WINDTRE Family Limited Edition

La nuova offerta Family di WINDTRE è attivabile solo per SIM aggiuntive da abbinare a un’offerta convergente, fino a un massimo di tre, ed è disponibile per i clienti che abbiano già una rete fissa attiva o in attivazione e un’offerta mobile abbinata. Questi possono abbinare seconda o terza SIM con Family 5G Easy Pay con Super Fibra e Family con Super Fibra, entrambe al costo di 6,99 euro al mese (anziché 9,99 euro).

Nel dettaglio:

WINDTRE Family 5G Easy Pay con Super Fibra: minuti illimitati di chiamate verso tutti i fissi e i mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 giga di base, che diventano illimitati (anche sotto rete 5G ) – costo di 6,99 euro al mese con Easy Pay (pagamento automatico su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate)

) – costo di 6,99 euro al mese con Easy Pay (pagamento automatico su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate) WINDTRE Family con Super Fibra: minuti illimitati di chiamate verso tutti i fissi e i mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 25 giga di base, che in convergenza diventano illimitati (4G e 4.5G) – costo di 6,99 euro al mese con addebito su credito residuo

Per maggiori informazioni sulle offerte convergenti, con modalità ed eventuali costi di attivazione, vi consigliamo di rivolgervi direttamente a WINDTRE attraverso il servizio clienti o il negozio più vicino.

