Google si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone nel corso dei prossimi mesi. Dopo il lancio del Pixel 6 e del Pixel 6 Pro dello scorso autunno, l’azienda americana ha in cantiere diverse novità per le prossime settimane. In rampa di lancio, infatti, dovrebbe esserci il nuovo Google Pixel 6a. Successivamente, inoltre, toccherà ai nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il database FCC (Federal Communications Commission), in questi giorni, registra il debutto di nuovi modelli. In totale, sarebbero tre nuovi smartphone Pixel in arrivo da Google. Ecco i dettagli:

Le novità in arrivo da Google: il database FCC anticipa Pixel 6a e i prossimi top di gamma

Il database della FCC anticipa l’arrivo di nuovi smartphone Google Pixel nel corso dei prossimi mesi. Tra questi c’è il nuovo GX7AS. Il modello in questione è stato già avvistato in rete e si riferisce alla prossima novità della gamma di smartphone di casa Google, ovvero il nuovo Google Pixel 6a. Anche il secondo numero di modello apparso nel database FCC, GB17L, si riferisce, molto probabilmente, al futuro Pixel 6A. Si tratta di una variante del nuovo smartphone che Google dovrebbe presentare nel corso del prossimo mese di maggio, in occasione di Google I/O, per poi lanciare sul mercato internazionale nelle settimane successive.

Per quanto riguarda gli altri modelli Google Pixel avvistati nel database FCC, GB62Z, e G1AZG, non ci sono riferimenti precisi legati al modello di smartphone. I due dispositivi possono contare sul supporto 5G, sul Wi-Fi dual band di categoria 6E, sul Bluetooth e sul chip NFC. È probabile che alle spalle di queste due sigle si nascondino i nuovi Pixel 7 e 7 Pro. I prossimi top di gamma di Google saranno chiamati a raccogliere quanto di buono fatto dai loro predecessori, gli attuali Pixel 6 e 6 Pro, garantendo un ulteriore passo in avanti prestazionale. Il lancio dei nuovi flagship di casa Google è programmato per il secondo semestre dell’anno in corso.