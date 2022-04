Rispettando la propria scaletta, il team di sviluppo della Pixel Experience ha annunciato l’aggiornamento di aprile che porta la nuova versione 12 Plus della propria custom ROM, con tantissime novità.

Andiamo a scoprire tutte le novità introdotte con la nuova versione della Pixel Experience 12 Plus.

PixelExperience: l’aggiornamento di aprile porta la versione 12 Plus

La Pixel Experience è indubbiamente una delle custom ROM più apprezzate di tutto il panorama Android, e consente agli utenti di provare la stessa esperienza offerta dai dispositivi Pixel di Google.

Con il nuovo aggiornamento, sono state implementate le patch di sicurezza di aprile, ma sono stati risolti alcuni problemi relativi all’animazione della ricarica e alla riproduzione ripetuta del suono di sblocco, oltre alla classica correzione di errori sotto al cofano.

Questo, però, era soltanto l’antipasto. La nuova versione 12 Plus, implementa infatti tantissime nuove funzionalità, delle quali ce ne viene indicata una parte, che vi riportiamo:

Live Display (profilo del colore, modalità del display, modalità di lettura, calibrazione del colore)

Supporto alla possibilità di nascondere il notch

Scorciatoie nella barra di stato

Impostazioni della rotazione

Schermata di blocco (copertina della musica, lettore musicale, menu di accensione)

Impostazioni del volume per app

Aumento del volume della suoneria

Navigazione tramite gesti diversi

Personalizzazione dei pulsanti del volume e di accensione-spegnimento

Monitor del traffico dati

Luminosità (selettore della luminosità, luminosità automatica, controllo della luminosità)

Impostazioni rapide ridisegnate

Il team di sviluppo sottolinea altri due aspetti: l’installazione pulita non è necessaria nel caso in cui aggiorniate dalla versione normale alla plus della Pixel Experience; altre correzioni e miglioramenti potrebbero essere stati apportati dallo sviluppatore che mantiene il dispositiv.

Per tutte le informazioni sul nuovo aggiornamento, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul blog ufficiale della Pixel Experience, raggiungibile tramite questo link.

