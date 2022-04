AnTuTu ha pubblicato la nuova top 10 degli smartphone più potenti, aggiornata al primo trimestre del 2022. La classifica realizzata dalla famosa piattaforma di benchmark punta ad individuare quali siano attualmente gli smartphone in commercio più prestanti, in grado di totalizzare alti punteggi nei test.

La classifica, è doveroso sottolinearlo, include i risultati dei test eseguiti durante il mese di marzo 2022, e per ciascun modello è indicata la media dei punti totalizzati e non il punteggio più alto.

Gli smartphone più potenti secondo AnTuTu a marzo 2022

Come nei due mesi precedenti, a farla da padrone è sempre il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che troneggia nei primi 5 posti della classifica. Un dominio che lascia ben sperare per il nuovo chipset in fase di realizzazione, il nuovo Snapdragn 8 Gen 1 Plus, che dovrebbe arrivare in anticipo durante questo 2022.

A dominare è ancora Xiaomi 12 Pro con 981496 punti, ma il podio è molto stretto e subito dietro troviamo Motorola Edgle 30 Pro e Realme GT2 Pro nell’arco di circa diecimila punti. Interessante il confronto tra due flagship di Samsung, Galaxy S22 Ultra 5G e Galaxy S22 Plus 5G, dove per entrambi la versione con SoC Snapdragon sembra meglio performare rispetto a quella con SoC Exynos.

Samsung che occupa ben 5 delle 10 caselle, riuscendo a posizionare anche Samsung Galaxy S22 5G alle spalle di OPPO Find X5 Pro. AnTuTu come al solito ha pubblicato anche la medesima classifica sui medio gamma in Cina, che potete trovare qui sotto.