I primi smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nuovo chip top di gamma di Qualcomm, sono stati presentati lo scorso mese di dicembre e solo in queste settimane stanno iniziando ad arrivare sul mercato. Qualcomm, nel frattempo, guarda già al futuro prossimo. In rampa di lancio c’è già lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, diretta evoluzione dell’attuale SoC in arrivo nel corso del 2022.

Secondo le prime indiscrezioni, Qualcomm starebbe accelerando i preparativi per il lancio del suo nuovo SoC a causa dei problemi di produzione registrati da Samsung, partner di Qualcomm nella realizzazione dello Snapdragon 8 Gen 1. I primi smartphone Android con il nuovo SoC di Qualcomm potrebbero arrivare sul mercato prima del previsto. Vediamo i dettagli:

Il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è già pronto per il passaggio di consegne: la versione Plus arriverà prima del previsto?

Lo scorso dicembre sono emersi i primi report relativi ad alcuni problemi di produzione incontrati da Samsung nella realizzazione dei chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. La casa coreana non sarebbe riuscita a rispettare le richieste di Qualcomm in termini di volumi di produzione. I problemi registrati da Samsung hanno costretto Qualcomm a dirottare parte della produzione del nuovo SoC verso gli stabilimenti di TSMC.

Lo scenario è ora abbastanza contorto. A causa dei problemi di Samsung, infatti, Qualcomm vorrebbe chiudere rapidamente il capitolo Snapdragon 8 Gen 1 per passare alla sua versione aggiornata (e potenziata) Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Il nuovo SoC sarà prodotto, sempre su processo produttivo a 4 Nm, interamente da TSMC. I report di queste ore vedono, quindi, Qualcomm impegnata nell’accelerare l’avvio delle attività produttive del nuovo SoC “Plus” andando così ad affidare l’intera produzione a TSMC.

Più potenza e più efficienza per il nuovo SoC

Secondo le prime informazioni di queste ore, il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus dovrebbe garantire il “solito” boost prestazionale, in termini di prestazioni della CPU, rispetto al suo predecessore. Il SoC sarà in grado di spingersi su frequenze di funzionamento più elevate permettendo all’utente di poter beneficiare, in caso di necessità, di maggiore potenza di calcolo per il completamento dei task più complessi.

C’è però un elemento molto interessante sul nuovo 8 Gen 1 Plus. Il nuovo SoC di Qualcomm dovrebbe garantire anche una maggiore efficienza rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 “non Plus”. L’incremento dell’efficienza, legato principalmente ad un’ottimizzazione del processo produttivo, potrebbe garantire lo stesso consumo energetico a fronte di un miglioramento ulteriore delle prestazioni per i dispositivi che utilizzeranno il SoC.

Il desiderio di Qualcomm di accelerare il passaggio di consegne tra Snapdragon 8 Gen 1 e la sua variante Plus dovrebbe consentire un debutto anticipato del nuovo SoC che, quindi, potrebbe essere pronto già sul finire della primavera per arrivare sul mercato con i top di gamma estivi del mondo Android. Sulla questione dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti già nelle prossime settimane.