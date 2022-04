Realme ha appena annunciato il nuovo dispositivo di streaming Realme Smart TV Stick. Vediamo in cosa si differenzia dal modello Realme 4K Smart Google TV Stick lanciato alla fine dello scorso anno.

Caratteristiche di Realme Smart TV Stick

Realme Smart TV Stick sembra esteticamente identica al modello precedente, ma introduce alcune differenze in termini di caratteristiche.

La nuova versione offre una risoluzione Full HD a 60 FPS e supporto HDR10+ come il modello precedente che tuttavia può produrre immagini fino a 4K 60 FPS.

Entrambe le chiavette di streaming impiegano lo stesso chipset. Realme menziona una CPU ARM Cortex-A35 quad-core, tuttavia il nuovo prodotto è dotato solo di 1 GB di RAM rispetto ai 2 GB del precedente modello.

Un’altra notevole differenza tra i due gadget riguarda il software. L’originale viene fornita con l’interfaccia di Google TV basata su Android TV 11, mentre Realme Smart TV Stick si limita a supportare le piattaforme di streaming più popolari, Chromecast Built-in e Google Assistant. Infine, il nuovo modello è dotato di una porta MicroUSB per l’alimentazione, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0.

La scelta della risoluzione supportata, del quantitativo di RAM e del connettore HDMI 1.4 suggeriscono che Realme intende rivolgersi ai consumatori che desiderano trasformare i loro vecchi televisori in Smart TV.

Disponibilità e prezzo di Realme Smart TV Stick

Realme Smart TV Stick ha un prezzo di 2.999 rupie in India, corrispondenti a circa 36 euro, ossia circa 12 euro in meno rispetto a Realme 4K Smart Google TV Stick.

Il dispositivo di streaming sarà in vendita a partire dalle 12:00 del 13 aprile su realme.com, Flipkart e negozi partner in tutto il paese. Al momento non abbiamo informazioni in merito a un’eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati, ma è probabile che il dispositivo sarà presto acquistabile su Amazon.

