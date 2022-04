Lo scorso febbraio Mark Zuckerberg ha annunciato che i Facebook Reels erano ufficialmente disponibili per tutti a livello globale con nuovi strumenti per i creator utili per connettersi con la propria community e monetizzare il proprio lavoro.

Il social ora continua a incoraggiare gli utenti a creare contenuti originali per il suo clone di TikTok introducendo una nuova funzione di condivisione per consentire agli utenti di app di terze parti di pubblicare direttamente su Facebook Reels.

La novità consente agli sviluppatori esterni di aggiungere un pulsante Reels alla loro app in modo che gli utenti possano pubblicare clip direttamente su Reels sfruttando i relativi strumenti di modifica.

Facebook prova a portare più contenuti originali in Reels

Negli ultimi mesi Facebook ha spinto Reels ovunque nella sua piattaforma, proprio come con le Storie, quando la società considerava Snapchat il suo principale rivale, ma questa strategia ha l’obiettivo di promuovere la creazione di contenuti originali all’interno della piattaforma e non il riciclo dei video da TikTok.

Incentivare gli utenti a pubblicare contenuti originali rappresenta una sfida notevole per Meta. Instagram, che abbandonerà l’app IGTV per puntare su Reels, ha già annunciato che avrebbe smesso di promuovere video con filigrane di altre app, tuttavia la piattaforma è ancora piena di clip di TikTok.

Appare comunque difficile che l’aggiunta di un pulsante “Reels” in altre app di creazione di contenuti migliorerà le cose sul breve termine, tuttavia potrebbe aiutare a vedere più clip originali apparire in Reels.

