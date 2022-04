Lo Store di Google non è uno dei prodotti a cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dedica più attenzioni e, pertanto, i suoi aggiornamenti non sono particolarmente frequenti (tra le eccezioni vi sono il lancio di nuovi dispositivi e il periodo delle festività natalizie).

Di tanto in tanto, tuttavia, anche il Google Store è protagonista di alcuni aggiornamenti, come quello che è stato segnalato nelle scorse ore negli Stati Uniti, apportato per dare maggior risalto a Google Pixel Pass.

Il Google Store cambia look negli Stati Uniti

Stando a quanto viene riportato da 9to5Google, infatti, negli Stati Uniti la pagina iniziale di Google Store non è più dedicata agli smartphone della serie Google Pixel 6 (come ad esempio la versione italiana), con espressi riferimenti a Google Tensor (definito “il primo processore personalizzato di Google”) ma a Google Pixel Pass, soluzione attualmente disponibile solo in quel Paese.

Lo slogan dell’offerta in abbonamento è “All Things Pixel. Tutto in un unico piano” e quella che segue è la descrizione su cui il colosso di Mountain View ha deciso di puntare per spingere tale soluzione:

Ottieni l’ultimo telefono Pixel con Preferred Care, spazio di archiviazione aggiuntivo, intrattenimento senza pubblicità e altro ancora. Per un prezzo mensile basso.

Ricordiamo che Pixel Pass mette a disposizione degli utenti un nuovo telefono ogni 2 anni, 200 GB di spazio cloud su Google One, il servizio Preferred Care per le riparazioni o le sostituzioni in caso di problemi, YouTube Premium (con incluso Music Premium), Play Pass e uno sconto di 5 dollari per il piano Google Fi.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il colosso di Mountain View abbia in progetto di portare Pixel Pass anche nel Vecchio Continente e sarà interessante scoprire se tra i Paesi “fortunati” vi sarà anche il nostro.

A voi piacerebbe poter sottoscrivere un abbonamento di questo tipo?