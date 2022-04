Il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato nel miglioramento delle varie applicazioni del colosso di Mountain View e tra quelle per cui sono in arrivo delle novità vi sono Google Foto e Google Home.

Google Foto e la funzione “snippets”

In Rete alcuni utenti di Google Foto segnalano di avere notato una nuova opzione “snippets” nella sezione dedicata alle ricerche (all’interno della categoria delle Creazioni).

Al momento tale nuova funzione sembra essere apparsa soltanto nella versione iOS di Google Foto e soltanto per alcuni utenti e non è attiva (se viene selezionata, infatti, non vengono mostrati risultati).

Stando a quanto è possibile apprendere, quella degli snippets è una categoria di contenuti simili a collage e animazioni: probabilmente gli utenti avranno la possibilità di realizzare una clip breve da un video più lungo.

Alcuni utenti hanno segnalato la visualizzazione nel menu a carosello dei contenuti in evidenza nella schermata principale di alcuni snippets realizzati automaticamente (al momento pare solo con animali come soggetto).

Google Home app migliora una funzione

Le routine di Google Assistant rappresentano un modo efficace per fare molto con un singolo comando vocale e ora il colosso di Mountain View sta apportando una modifica a tale funzionalità.

In particolare, il team di sviluppatori ha deciso di ridurre il tempo minimo dei ritardi, portandolo da 1 minuto a 1 secondo: ciò significa che sarà possibile impostare un ritardo anche di pochi secondi per il compimento di un’attività (per esempio, quando si esce di casa, è possibile fare spegnere tutte le luci anche dopo 3 secondi invece che dopo almeno 1 minuto).

Siamo certi che questa possibilità sarà apprezzata da coloro che ritengono che aspettare un minuto intero fosse semplicemente troppo per l’attivazione di una routine.

