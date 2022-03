Il lancio europeo del nuovissimo OnePlus 1o Pro è ormai dietro l’angolo e, se siete stati utenti OnePlus della prima ora, avete la possibilità di provare a portarvene uno a casa senza sborsare un singolo euro: il produttore ha lanciato un concorso a premi quantomai esclusivo, rivolto soltanto ai possessori del primo OnePlus One.

Vincere un OnePlus 10 Pro grazie a OnePlus One: ecco come

Era il 2014, OnePlus era una startup da poco fondata da Pete Lau e Carl Pei e si affacciava sul mercato degli smartphone Android con un modello di rottura: OnePlus One veniva presentato come il primo “flagship killer” per via di una dotazione hardware al top (per quei tempi) proposta ad un prezzo ben più basso rispetto ai modelli di punta dei marchi più blasonati.

Nel frattempo sono passati parecchi anni, della OnePlus di quei giorni rimane ben poco, ma il vostro vecchio OnePlus One potrebbe avere ancora un regalo in serbo per voi.

Come ben sapete, il prossimo 31 marzo si terrà l’evento di presentazione internazionale di OnePlus 1o Pro e ora l’ex startup ha indetto un concorso a premi rivolto esclusivamente ai possessori del suo primo modello, i quali avranno la possibilità di vincere l’ultimissimo flagship.

La campagna è intitolata “Power of Ten”, è valida in Europa e mette in palio 33 OnePlus 10 Pro. Gli utenti interessati avranno tempo fino alle ore 5.00 del 4 aprile per partecipare e i premi verranno assegnati in maniera casuale con estrazione in data 4 aprile, ore 11.00. Per partecipare è sufficiente verificare il proprio OnePlus One inserendo numero d’ordine e numero IMEI del telefono. Ciascun utente può verificare il proprio smartphone una sola volta. Ecco il regolamento ufficiale completo dal sito del produttore:

“1.

Tutti gli utenti che dispongono dei requisiti necessari possono partecipare verificando un dispositivo OnePlus One. 2.

Gli utenti che dispongono dei requisiti necessari possono verificare il proprio dispositivo OnePlus One inserendo il numero d’ordine e numero IMEI del telefono. a.

Trova il tuo numero d’ordine sul sito oneplus.com o nella sezione Il mio account > Ordini. b.

Trova il tuo numero IMEI digitando *#06# sul tuo telefono OnePlus One. 3.

Verifica il tuo dispositivo OnePlus One a partire dal 24 marzo, ore 11:00 AM GMT fino al 04 aprile ore 4:00 AM BST (24 marzo, ore 1:00 AM EET fino al 04 aprile ore 6:00 AM EEST o 24 marzo, ore 12:00 AM CET fino al 04 aprile ore 5:00 AM CEST). 4.

I premi verranno pubblicati in occasione dell’evento lancio OnePlus 10 Pro ( 31 marzo, ore 4:30 PM CEST). Continua a seguirci. 5.

I vincitori saranno selezionati a caso dal sistema. I risultati saranno annunciati l’04 aprile, ore 11:00 AM CEST. 6.

I premi verranno aggiunti ai tuoi account OnePlus 24 ore dopo l’annuncio dei vincitori. 7.

I premi saranno validi un anno. Utilizzali entro questo periodo di tempo. 8.

Ogni utente può inviare le informazioni richieste (IMEI e numero d’ordine) una sola volta. Prima di inviarle, accertati che le informazioni siano corrette. 9.

Ogni dispositivo OnePlus One può essere verificato una sola volta”.

Ricordandovi che per partecipare è necessario essere maggiorenni, a questo link trovate termini e condizioni del concorso Power of Ten e qui sotto la pagina ufficiale per procedere subito alla verifica del vostro OnePlus One:

Concorso “Power of Ten”: vincere OnePlus 10 Pro con OnePlus One

OnePlus 10 Pro: recap

Infine, ecco un riassunto delle specifiche del nuovo flagship in attesa del lancio europeo. Per tutti i dettagli su OnePlus 10 Pro vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata. Qui limitiamoci a riassumerne le specifiche principali, che comprendono:

display AMOLED con tecnologia LTPO 2.0, con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel), frequenza di refresh variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 1300 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1

fotocamera frontale da 32 megapixel con sensore Sony IMX615 (apertura f/2.4)

fotocamere posteriori (in collaborazione con Hasselblad): sensore principale da 1/1.43″ Sony IMX789 da 48 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 1/2.76″ da 50 megapixel con campo di visione di 150° e apertura f/2.4, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x e OIS

5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, lettore di impronte digitali sotto schermo, due altoparlanti stereo, Dolby Atmos

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 80 W (SuperVOOC per uno 0-100% in 47 minuti) e wireless a 50 W (anche inversa).

