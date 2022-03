Il fine settimana di MediaWorld è pieno di offerte su tantissimi prodotti a marchio Samsung. Tra i prodotti in offerta nel Samsung Weekend, rientrano anche degli smartphone Android della serie Galaxy.

Andiamo a scoprire di quali smartphone si tratta e a che prezzo vengono proposti, ricordandovi che saranno attive fino a Domenica 27 marzo 2022 e che sono valide unicamente sullo store online di MediaWorld: sarà possibile, comunque, ordinare il prodotto e ritirarlo comodamente (e gratuitamente) in negozio.

Samsung Weekend di MediaWorld: scopriamo gli smartphone in offerta

Tra gli smartphone della serie Galaxy proposti in offerta, rientrano soluzioni di fascia top, come il pieghevole Galaxy Z Flip3 5G, soluzioni di fascia alta come il Galaxy S21 FE 5G e un buon numero di smartphone di fascia media (tra cui Galaxy A52 o Galaxy S20 FE 4G, tanto per citarne un paio) proposti al di sotto dei 400€.

Di seguito, vi riportiamo un elenco con le offerte, a nostro avviso più interessanti.

Per conoscere tutti gli smartphone Samsung Galaxy in offerta, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promo sul sito di MediaWorld.

Samsung Weekend di MediaWorld – Offerte Smartphone

Se invece foste interessati a conoscere tutte le altre offerte della Samsung Weekend di MediaWorld, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’offerta.

Samsung Weekend di MediaWorld – Tutte le offerte

