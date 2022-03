WINDTRE ha rinnovato il suo listino di smartphone acquistabili a rate. Tra le novità c’è un aggiornamento della gamma di smartphone acquistabili con l’iniziativa Operazione Smartphone Incluso rivolta ai già clienti WINDTRE selezionati. Per questi clienti c’è la possibilità di abbinare uno smartphone alla propria offerta mobile ottenendo un azzeramento della rata mensile.

È previsto, quindi, il pagamento solo di un costo iniziale, denominato “prezzo fedeltà” per poter accedere allo smartphone. Da notare che l’elenco non comprende solo smartphone di fascia bassa. Ci sono anche dispositivi di buon livello come il Redmi Note 10 5G oppure il Vivo Y55 5G acquistabili con più del 50% di sconto rispetto all’attuale street price. Vediamo i dettagli della nuova offerta WINDTRE.

Nuovi smartphone con rate azzerate per i già clienti WINDTRE: ecco l’elenco completo

WINDTRE mette a disposizione un elenco di 14 smartphone da acquistare con l’iniziativa Operazione Smartphone Incluso. Questi smartphone sono disponibili con rata mensile azzerata e con un anticipo (di importo variabile in base al modello scelto). Lo smartphone acquistato viene abbinato alla propria offerta mobile con un vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato sarà, quindi, necessario pagare le rate residue (che vengono azzerate se l’offerta mobile resta attiva). Ecco l’elenco degli smartphone proposti da WINDTRE con questa nuova iniziativa:

ZTE Blade A51 con contributo iniziale di 29,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; TCL 306 con contributo iniziale di 29,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; TCL 30 SE con contributo iniziale di 39,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Oppo A16s con contributo iniziale di 69,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Vivo Y21 con contributo iniziale di 69,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Samsung Galaxy A13 32GB con contributo iniziale di 79,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Realme C25Y con contributo iniziale di 89,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Samsung Galaxy A13 64GB con contributo iniziale di 99,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Xiaomi Redmi 10 128GB con contributo iniziale di 99,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Xiaomi Redmi Note 10 5G con contributo iniziale di 99,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Oppo A54s con contributo iniziale di 99,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; TCL 20R 5G 128GB con contributo iniziale di 99,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Samsung Galaxy A22 5G con contributo iniziale di 99,99 euro una tantum;

con contributo iniziale di una tantum; Vivo Y55 5G con contributo iniziale di 99,99 euro una tantum.

Rispetto alla versione precedente della promozione c’è il Galaxy A13 oltre al TCL 306 ed al Vivo Y55 5G. Su tutti gli smartphone, inoltre, è previsto un contributo aggiuntivo di 4,99 euro una tantum per l’attivazione della rateizzazione che va a sommarsi all’anticipo richiesto per il singolo smartphone. Questo listino è valido fino al prossimo 11 aprile (o fino ad esaurimento scorte). Naturalmente, restano valide tutte le altre offerte, sia per nuovi che per già clienti WINDTRE, per l’acquisto a rate di un nuovo smartphone.

Come attivare questa promozione

L’iniziativa Operazione Smartphone Incluso è disponibile esclusivamente per i già clienti WINDTRE da almeno 6 mesi. Per accedere alla promozione, inoltre, è necessario avere una tariffa attiva con un canone mensile di almeno 9,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che l’acquisto dello smartphone a condizioni agevolate è disponibile esclusivamente recandosi in un negozio WINDTRE per verificare la compatibilità della propria SIM con l’iniziativa in questione.