Da qualche anno Samsung, a distanza di diversi mesi dal lancio della nuova generazione di smartphone di fascia alta, porta sul mercato anche una versione speciale soprannominata Fan Edition (o FE) e nelle scorse ore sono emerse le prime anticipazioni su una delle più importanti caratteristiche relative a Samsung Galaxy S22 FE.

Prima di proseguire è doveroso ricordare che la serie Samsung Galaxy S22 è stata presentata ufficialmente solo all’inizio dello scorso mese e che per il lancio della nuova generazione Fan Edition ci sarà da attendere ancora parecchio tempo (dovrebbe essere in programma per l’autunno), soprattutto se si considera che Samsung Galaxy S21 FE a causa di alcuni ritardi è arrivato sul mercato soltanto all’inizio di quest’anno.

Una possibile sorpresa per la CPU di Samsung Galaxy S22 FE

Stando a quanto riportato da It’s Fat sul social Weibo, Samsung ha deciso di lanciare uno smartphone di fascia media animato da un processore MediaTek Dimensity 9000, ossia una CPU che è in grado di vantare specifiche simili a quelle di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Samsung Exynos 2200 (i chip che sono stati implementati nelle varie versioni della serie Samsung Galaxy S22).

Il leaker prova a fare delle previsioni sul possibile smartphone scelto dal colosso coreano per l’utilizzo di tale CPU e indica proprio Samsung Galaxy S22 FE o Samsung Galaxy A53 Pro, aggiungendo che il device in questione potrà contare su una batteria da 4.500 mAh.

Considerando che Samsung non ha mai lanciato fino a questo momento una variante Pro degli smartphone Galaxy A5x, pare molto più credibile l’ipotesi che il protagonista di tale anticipazione sia proprio Samsung Galaxy S22 FE.

Resta da capire se la CPU MediaTek Dimensity 9000 sarà adottata a livello globale o, com’è più probabile, soltanto in alcuni mercati e, di conseguenza, in quali Paesi sarà disponibile tale versione dello smartphone (probabilmente in quelli europei). Ad ogni modo, abbiamo ancora diversi mesi per saperne di più.

