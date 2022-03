Continuano le offerte su Amazon che hanno come protagonista Samsung Galaxy A52s 5G, uno degli smartphone di fascia media più popolari del momento e che, in seguito al naturale abbassamento di prezzo per l’arrivo sul mercato di Samsung Galaxy A53 5G, nelle prossime settimane diverrà sempre più conveniente.

Il modello in offerta è quello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, con disponibilità immediata al prezzo di 299,15 euro (con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino), venduto da Nutracom e spedito da Amazon.

Come acquistare Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A52s 5G troviamo un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G, 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Ed ancora, lo smartphone può anche contare su Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A52s 5G può vantare un sensore frontale da 32 megapixel e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario 64 megapixel (con apertura f/1.8), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel.

Tra le altre feature del popolare smartphone di fascia media di Samsung vi sono una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e l’interfaccia Samsung One UI 4 basata su Android 12.

Se avete deciso di approfittare di questa occasione e desiderate acquistare lo smartphone di Samsung, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà alla pagina dedicata su Amazon:

Acquista Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy A52s 5G