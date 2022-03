Euronics non si ferma e dopo le offerte che abbiamo visto ieri in anteprima a disposizione nei punti vendita La Via Lattea, Nova e CDS, è il momento di scoprire quelle dei volantini “Sconta l’IVA -22%” dei negozi SIEM e “Grande Anniversario” del gruppo Bruno.

Le offerte Euronics continuano con lo sconto dell’IVA

I punti vendita Euronics del gruppo SIEM accolgono il volantino “Sconta l’IVA -22%”, valido dal 17 al 30 marzo 2022. La catena non si limita allo scorporo dell’IVA, togliendo il classico 18,04%, ma si spinge più in là e sconta tanti prodotti tech del 22%. Tra le offerte più interessanti possiamo trovare diversi smartphone Android e anche qualche tablet:

Lo sconto del 22% è valido sui tanti prodotti indicati all’interno del volantino e nei vari punti vendita. Per sfogliare il volantino completo di Euronics potete seguire questo link.

“Grande Anniversario” da Euronics Bruno

I negozi Euronics Bruno festeggiano gli 86 anni del gruppo con il nuovo volantino “Grande Anniversario”, disponibile fino al 30 marzo 2022 nei punti vendita aderenti. Le offerte al suo interno sono tante, ma possiamo segnalarvi qui sotto alcune delle migliori proposte:

Samsung Galaxy S21 FE a 549 euro

Samsung Galaxy S20 FE a 389 euro

OPPO Reno6 5G a 349 euro

OPPO Find X3 Lite a 319 euro

Samsung Galaxy A52s 5G a 299 euro (anche Galaxy A52 a 239 euro)

OPPO A94 5G a 269 euro

Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi a 229 euro

Lenovo Tab M10 Plus 4G a 199 euro

Per sfogliare il volantino completo del “Grande Anniversario” Euronics del gruppo Bruno potete seguire questo link. Se invece siete più interessati alle proposte online avete a disposizione gli Sconti Super Papà e tante altre offerte.

