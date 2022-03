Un po’ come già accade nell’Unione Europea, ai sensi dell’AVMSD (Audiovisual Media Services Directive), Google ha annunciato che per gli utenti australiani, verrà presto aggiunto un nuovo passaggio atto a verificare l’età dell’utente nel momento in cui voglia usufruire di alcuni sevizi, tra questi YouTube e il Google Play Store.

Big G spiega che dal prossimo mese verrà aggiunto alle suddette app Android, un ulteriore passaggio per verificare l’età degli utenti, questo per adeguarsi a quelle che sono le linee guida stabilite dal governo australiano attraverso la Dichiarazione sulla Sicurezza Online 2022; secondo il documento, chi fornisce un servizio deve accertarsi, in maniera ragionevole, che l’utente abbia un’età consona, onde evitare la visione e fruizione di contenuti inappropriati ai minori di 18 anni.

In sostanza quando l’utente si accinge a visionare contenuti per adulti su YouTube, o prova a scaricare applicazioni non adatte ai minori, verrà visualizzato il messaggio che vedete nell’immagine poco sopra; bisognerà completare un controllo atto a verificare l’età dell’utilizzatore che, qualora non si concludesse in automatico, potrebbe richiedere un documento di identità valido o una carta di credito per consentire l’accesso ai servizi richiesti.

Google sottolinea la tutela della privacy e sicurezza degli utenti con la seguente dichiarazione: “Nell’ambito di questo processo, ad alcuni utenti australiani potrebbe essere chiesto di fornire un’ulteriore prova dell’età quando tentano di guardare contenuti per adulti su YouTube o di scaricare contenuti su Google Play. Se i nostri sistemi non sono in grado di stabilire che uno spettatore abbia un’età superiore ai 18 anni, gli chiederemo di fornire un documento d’identità valido o una carta di credito per verificare la sua età. Abbiamo costruito il nostro processo di verifica dell’età in linea con i Principi di privacy e sicurezza di Google“.