La gamma di smartphone OnePlus si prepara a registrare un’altra novità nel corso dei prossimi mesi dopo la presentazione dell’OnePlus 10 Pro e del recentissimo OnePlus Nord CE 2 5G. Ancora una volta, sarà la gamma Nord a registrare il debutto di un nuovo componente, l’ancora inedito OnePlus Nord CE 2 Lite. Lo smartphone è già stato protagonista di alcune indiscrezioni nel corso delle ultime settimane.

Nella giornata di oggi, però, un nuovo leak ci anticipa quello che sarà il design del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite andando anche a far luce su alcuni elementi centrali della scheda tecnica come la presenza di un SoC Qualcomm. Lo smartphone si posizionerà al di sotto del nuovo Nord CE 2 5G (disponibile in Italia da 359 euro) rappresentano la nuova proposta entry level della gamma OnePlus. Vediamo i dettagli:

OnePlus Nord CE 2 Lite: design svelato da una prima immagine

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite si prepara al debutto. In attesa della sua presentazione ufficiale, l’insider Yogesh Brar in collaborazione con Pricebaba ci mostra, in anteprima, quello che sarà il design del nuovo smartphone. Stando all’immagine allegata di seguito, lo smartphone dovrebbe presentare un modulo per le fotocamere simile a quello del Nord CE 2 5G ma con una disposizione differente dei sensori.

L’immagine ci mostra due sensori più grandi e uno più piccolo con una disposizione che ricorda, anche se con un posizionamento invertito, quella di alcuni smartphone OPPO come il Find X3 Pro. Nel modulo dei sensori fotografici c’è anche spazio per un flash LED. Da notare, inoltre, che l’immagine ci conferma la presenza dell’immancabile logo OnePlus al centro della scocca. Gli angoli dello smartphone sono arrotondati.

Su uno dei bordi c’è il tasto d’accensione che dovrebbe integrare anche il sensore di impronte digitali. Al momento, non ci sono conferme in merito alla parte frontale dello smartphone. La fonte sottolinea che il display dovrebbe presentare un foro per la camera anteriore. Sulla questione ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.

Le specifiche del nuovo smartphone di OnePlus

Le indiscrezioni sul nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite circolano da tempo anche se, almeno per il momento, non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6.58 pollici con risoluzione Full HD+ (il Nord CE 2 si ferma a 6.43 pollici). Da notare, però, che il pannello non sarà AMOLED, come sull’ultimo arrivato della gamma Nord, ma un’unità IPS LCD, un dettaglio che sottolinea la natura più economica del progetto. Il refresh sarà da 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, come già confermato da precedenti leak, ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 695. Il chipset sarà abbinato a varie configurazioni di RAM (LPDDR4x) e storage (UFS 2.1). Il modello base dovrebbe avere 6 GB di RAM e 64 GB di storage mentre quello top avrà 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Sono possibili anche configurazioni intermedie.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, uno dei due sensori più grandi mostrati dall’immagine allegata in precedenza includerà un sensore da 64 Megapixel con apertura f/1.79. Il sensore dovrebbe essere prodotto da OmniVision. Gli altri due sensori saranno da 2 Megapixel (uno per le macro e uno per la profondità di campo). La camera anteriore sarà da 16 Megapixel (sensore Sony IMX471).

A completare le specifiche tecniche del progetto troveremo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida limitato a 33 W (non ci sarà quindi la ricarica SUPERVOOC da 65 W vista sul Nord CE 2).

Prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite è atteso al debutto nel corso del mese di marzo. Al momento, non è chiaro quali saranno i mercati di commercializzazione dello smartphone che, in ogni caso, potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Europa. Nel caso di un eventuale debutto europeo, il prezzo di vendita sarà inferiore ai 359 euro del Nord CE 2 5G. Possiamo, quindi, ipotizzare un listino di partenza inferiore ai 300 euro. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

In copertina OnePlus Nord 2