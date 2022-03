La funzione di riproduzione nel feed di YouTube sembra essere destinata a diventare piuttosto seccante nel prossimo futuro. Secondo quanto rilevato da Android Police, la versione beta 17.10.35 di YouTube sta sperimentando una novità nei vari feed all’interno dell’app.

Google peggiora la riproduzione automatica nei feed di YouTube

Quando i video iniziano a essere riprodotti automaticamente da uno qualsiasi dei feed di rilevamento, l’app YouTube scurisce lo sfondo e introduce i controlli per silenziare l’audio, i sottotitoli e la possibilità di passare alla clip successiva con l’opzione per aggiungere il video alla playlist “Guarda più tardi”.

Gli utenti possono controllare la riproduzione e accedere ad altri controlli attraverso il consueto menu a tre punti e toccando il video verrà visualizzata l’interfaccia completa.

La modifica risulta abbastanza irritante per gli utenti che hanno la riproduzione automatica del feed attivata, in quanto finiscono spesso per far avanzare rapidamente un video ogni volta che tentano di scorrere l’elenco. Se non altro non è ancora certo che questa novità arriverà ufficialmente nella versione stabile dell’app.

In questi giorni è emerso che purtroppo i malware si annidano anche nelle descrizioni e nei commenti di YouTube: ecco RedLine.

