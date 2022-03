Siamo ancora a parlarvi di GOS, ovvero il Game Optimization Services di Samsung, teoricamente deputato alla gestione delle prestazioni degli smartphone durante le sessioni di gioco, onde evitare surriscaldamenti ed eccessivi battery drain; dopo avervi riportato dell’esclusione di alcuni top di gamma del brand coreano da Geekbench, oggi ritorniamo sullo stesso argomento, la nota piattaforma ha infatti rimosso anche Galaxy Tab S8.

Galaxy Tab S8 verrà rimosso da Geekbench a causa delle limitazioni del GOS

Con un post su Twitter Geekbench, dietro segnalazione dei colleghi di AndroidPolice, ha comunicato l’intenzione di rimuovere Galaxy Tab S8 dalla propria piattaforma; in effetti è risultato che i punteggi in single core nell’app di Geekbench mascherata da gioco erano inferiori del 24% rispetto a quelli ottenuti dall’app standard, i punteggi in multi core restituivano invece valori inferiori dell’11%. A differenza del reparto smartphone, in cui non solo Galaxy S22 è stato bannato, ma anche altri dispositivi delle serie precedenti, per quanto riguarda i tablet non sembra al momento che Galaxy Tab S7 e Tab S5e abbiano registrato un calo significativo nei punteggi dell’app, evidenziando come questi non vengano inficiati dal throttling relativo al GOS.

Al momento non è chiaro se tutti e tre i membri della famiglia Tab S8 verranno esclusi, ciò che sappiamo però è che Samsung stia lavorando a un fix per i propri smartphone e che, presumibilmente, ne verrà rilasciato uno simile anche per i tablet.

Galaxy Tab S8 Ultra si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Galaxy Tab S8 Ultra sta ricevendo nelle ultime ore, in Corea, un aggiornamento che porta la versione firmware alla X900XXU1AVC5; l’update in questione include le patch di sicurezza di febbraio 2022, con le quali vengono risolte oltre 60 vulnerabilità inerenti privacy e sicurezza, inoltre sono presenti i classici miglioramenti alla stabilità generale e correzioni di bug.

Nei prossimi giorni dovrebbero ricevere l’aggiornamento anche Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8, aggiornamento che dovrebbe a breve diffondersi anche fuori dalla Corea; qualora foste possessori di uno di questi dispositivi, non dovete far altro che attendere la notifica inerente, se invece voleste controllare manualmente vi basta recarvi in Impostazioni –> Aggiornamento Software –> Scarica e installa.