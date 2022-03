Col prezzo del carburante schizzato alle stelle — vi abbiamo presentato delle app per provare a risparmiare —, forse questo non è il momento migliore per consigliare l’acquisto di una nuova auto, ma Google ha tenuto conto degli ultimi trend e, con una visione più ampia, ha annunciato il lancio all’interno di Ricerca Google dei nuovi “vehicle ads“, annunci pubblicitari con i quali gli utenti si vedranno suggerite auto nelle vicinanze disponibili all’acquisto.

Sempre più persone acquistano auto online

Nel presentare questa novità attraverso le parole di Stephanie Shum (Director del Product Management, Retail & Vertical Ads), il team di Mountain View ha messo in evidenza come sempre più persone abbiano spostato sul web le operazioni di ricerca di nuove auto da acquistare.

Addirittura, secondo uno studio dedicato, l’89% degli acquirenti di nuove auto hanno cercato online il veicolo più adatto (Google/Kantar, Gearshift Study, US, 2021). Inoltre, gli utenti non si fermano più alla mera ricerca di informazioni precedenti l’acquisto, ma anzi con frequenza sempre maggiore lo completano direttamente online: secondo lo stesso studio, nel 2021, il 16% degli acquirenti di nuove auto hanno effettuato il proprio acquisto in Rete, contro l’1% di tre anni prima.

Ricerca Google accoglie i “vehicle ads“

L’annuncio dello sbarco dei “vehicle ads” in Ricerca Google è arrivato al National Automobile Dealers Association (NADA) Show. Si tratta di un nuovo formato di annunci pubblicitari che mostrano auto nelle vicinanze da poter acquistare.

Nelle fasi iniziali, la novità sarà operativa solo negli USA, tuttavia Google ha già confermato di volerla portare presto in altri mercati.

Il funzionamento di questi annunci è stato spiegato con un esempio: se un utente cerca “SUV 2019 in vendita”, vedrà al di sopra dei risultati di ricerca un carosello di “Ads · Vehicles for sale“, con auto acquistabili direttamente o con possibilità di consegna. Ciascun annuncio contiene una serie di informazioni essenziali, come: marca, modello, condizione usata, prezzo richiesto, chilometraggio, venditore e posizione. Una volta selezionato l’annuncio di proprio interesse, l’utente verrà reindirizzato alla pagina del veicolo sul sito web del rivenditore, dove troveranno un form da compilare o le informazioni di contatto dello stesso.

Ai rivenditori — che sono coloro i quali si serviranno di tali annunci — viene offerta la possibilità di conteggiare azioni, come le visite al proprio store, e assegnare loro un valore. I rivenditori intenzionati a sfruttare tale strumento dovranno prima di tutto creare un feed di dati sull’inventario dei veicoli e connetterlo a Google Merchant Center. I dettagli utilizzati per creare l’inventario vengono usati da Google per mostrare agli utenti i risultati di ricerca più rilevanti. L’utilizzo di Merchant Center dovrebbe aiutare anche i rivenditori a tenere sotto controllo le informazioni essenziali sull’inventario e le performance degli annunci.

Secondo i dati riportati da Google, gli inserzionisti che durante la fase di beta testing hanno integrato le loro campagne su Search con i nuovi annunci per i veicoli (“vehicle ads“) hanno registrato in media un aumento delle conversioni nella misura del 25%. In particolare, vengono portati come esempio tre rivenditori:

Asbury Automotive Group ha creato col proprio team un feed e ha poi usato gli annunci per i veicoli per promuovere su Search il proprio inventario di auto usate. Grazie a questi, ha visto un aumento del 35% delle conversioni e del 12% del valore di conversione. Risultati definiti “al di sopra delle nostre aspettative“.

Ken Garff Automotive Group ha creato il proprio feed in collaborazione con un partner di gestione dell’inventario e ha iniziato a usare i vehicle ads. Nella prima metà del 2021 ha ottenuto il 55% di conversioni in più in nove concessionarie.

CarMax, maggiore rivenditore nazionale di auto usate (oltre 30 marche, 600 modelli e 220 store negli USA), ha usato il machine learning e l’automazione dei vehicle ads come strumento per riuscire a mostrare l’auto giusta al giusto cliente e ha visto una crescita delle visite sul proprio sito.

Maggiori dettagli per i rivenditori sono disponibili a questo link, anche se per ora questi annunci sono presenti solo negli Stati Uniti.

Leggi anche: Google annuncia un sacco di nuove funzioni per Android e le sue applicazioni