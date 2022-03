Parte oggi, 14 marzo 2022, e sarà attivo fino al 27 marzo 2022 il nuovo volantino Unieuro, intitolato “Fioriscono gli sconti”.

Nel nuovo volantino è possibile trovare tantissimi prodotti in offerta; qua ci concentreremo sugli smartphone e tablet Android più interessanti presenti in promozione.

Le migliori offerte del nuovo volantino Unieuro su smartphone e tablet Android

Tra gli smartphone Android in offerta nel nuovo volantino Unieuro, rientrano smartphone Android di fascia alta come OPPO Reno6 Pro 5G o Xiaomi 11T 5G, ma anche smartphone di fascia media apprezzatissimi come il Samsung Galaxy A52s 5G.

Senza dilungarci troppo, riportiamo una nostra selezione tra le offerte presenti in voltantino, elencandole in ordine decrescente di prezzo:

Non solo smartphone in offerta; con il nuovo volantino, Unieuro cerca di accontentare un po’ tutti e propone alcune combo smartphone + tablet (o tablet + tablet) su alcuni prodotti a marchio Samsung:

Concludiamo la carrellata con un paio di tablet Android in offerta:

Lenovo Tab P11 5G (8+256 GB)

in offerta al prezzo di 499,90€ invece di 599,90€

in offerta al prezzo di invece di 599,90€ Realme Pad (Wi-Fi, 128 GB)

in offerta al prezzo di 249,90€ invece di 299,90€

Dal momento che questi prodotti costituivano solo una minima parte di tutti quelli presenti tra le offerte del nuovo volantino Unieuro, vi invitiamo a conoscere tutti gli altri prodotti in offerta: per farlo, vi basterà visitare la pagina ufficiale della promozione, raggiungibile tramite il link qui sotto.

Offerte Unieuro: Fioriscono gli sconti (dal 14 al 27 marzo 2022)

