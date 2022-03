L’applicazione di YouTube per Android ha appena introdotto una novità potenzialmente molto utile: la trascrizione dei video non è ancora disponibile per tutti, ma si presenta come uno strumento di grande comodità per trovare citazioni o parti di proprio interesse, soprattutto a fronte di contenuti sempre più lunghi.

YouTube per Android: ecco la trascrizione dei video

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una trasformazione dei video su YouTube: se da una parte gli Shorts sono una nuova categoria nata per contrastare l’ascesa di TikTok, dall’altra nel feed “classico” sono sempre più numerosi i contenuti di lunga durata, come documentari, approfondimenti e podcast.

In questo senso, già i Capitoli sono estremamente utili nel caso in cui si voglia saltare subito alla parte di proprio precipuo interesse, ma la trascrizione del video aiuta a destreggiarsi in maniera ancora più accurata, soprattutto allorquando si sia alla ricerca di una citazione ben precisa.

Il client desktop di YouTube permette di sfruttare la trascrizione già da un bel po’ di tempo e finalmente, come mostrano gli screenshot seguenti, la stessa funzione è stata resa disponibile anche nell’applicazione per dispositivi Android.

Una volta attiva, è sufficiente aprire la descrizione del video e, subito sotto al testo della descrizione e agli eventuali capitoli, toccare il tasto “Mostra trascrizione” per guardare “il video seguendo la trascrizione“. A differenza del client desktop, qui la UI è decisamente più adatta all’app mobile.

Come installare la versione più recente di YouTube per Android

Nel momento in cui scriviamo, pare che la funzione non risulti ancora disponibile per tutti gli utenti, in ogni caso l’app di YouTube per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento sul Google Play Store giusto ieri (11 marzo 2022) e lo potete scaricare cliccando sul badge sottostante.

