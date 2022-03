Sony non ha intenzione di abbandonare il mercato smartphone ed ha diversi progetti in cantiere per rinnovare la gamma Xperia. Oltre a Xperia 1 IV e Xperia 10 IV, di cui si è parlato già nelle scorse settimane, in rampa di lancio ci sarebbe anche l’inedito Sony Xperia ACE 3. Si tratta di un nuovo smartphone ultra-compatto (per gli standard attuali del mercato), erede di Xperia ACE 2 presentato lo scorso anno.

Il nuovo Sony Xperia ACE 3 è protagonista oggi di un primo leak. L’insider OnLeaks, in collaborazione con il portale Zollege.in, ha diffuso i primi render del nuovo smartphone andando anche ad anticipare alcune specifiche tecniche del dispositivo. In attesa del debutto ufficiale, quindi, andiamo a vedere tutto quello che sappiamo sul nuovo smartphone compatto di Sony protagonista del leak di oggi.

Sony Xperia ACE 3: il nuovo “compact” della casa nipponica si mostra nel primo render

Come evidenziato dai primi render dello smartphone, il nuovo Sony Xperia ACE 3 presenta dimensioni molto compatte ed un design che riprende quello dell’ACE 2, con notch a goccia e un bordo inferiore particolarmente pronunciato. Lo smartphone dovrebbe presentare dimensioni pari a 139.7 x 68.6 x 9.1 mm. A queste dimensioni dovrebbe corrispondere un display da 5.5 pollici di diagonale (probabilmente con pannello LCD e risoluzione HD+ come già visto su ACE 2).

Da notare che c’è il jack da 3.5 mm per le cuffie mentre nella parte posteriore troviamo una fotocamera singola supportata da un flash LED. Tra le specifiche “visibili” dai render del nuovo smartphone compatto di Sony troviamo anche un sensore di impronte digitali, posizionato lungo uno dei bordi laterali della scocca ed integrato nel tasto d’accensione dello smartphone. Nella parte posteriore compare anche il logo Sony.

Ecco il video render che ci anticipa il design del nuovo Sony Xperia ACE 3:

Le possibili specifiche del nuovo smartphone compatto di Sony

Secondo quanto riporta la fonte, il nuovo Sony Xperia ACE 3 dovrebbe presentare il SoC Qualcomm Snapdragon 888 tra le specifiche tecniche. Si tratta di un’ipotesi che lascia qualche dubbio, considerando il fatto che il predecessore, ACE 2, presentava un MediaTek Helio P35. Quest’aggiornamento di SoC comporterebbe un vero e proprio salto di qualità in termini di prestazioni e funzionalità per il nuovo compatto.

A completare la scheda tecnica dovrebbe esserci un display da 5.5 pollici ed una batteria da 4.500 mAh. Da segnalare anche la possibile presenza di 6 GB di memoria RAM oltre che di 128/256 GB di storage. Per maggiori conferme in merito alle specifiche tecniche dello smartphone sarà necessario attendere le prossime settimane. Stando alle prime informazioni, il nuovo ACE 3 dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del mese di giugno prossimo.

Il debutto europeo dello smartphone è tutto da valutare. Il progetto, infatti, potrebbe essere un’esclusiva per alcuni mercati asiatici e, in particolare, per il Giappone. Ulteriori aggiornamenti arriveranno, di certo, a breve. Sony non ha intenzione di abbandonare il settore degli smartphone Android e prepara diverse novità per i prossimi mesi. Staremo a vedere quali di queste novità arriveranno in Italia.