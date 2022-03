È tempo di nuove offerte sull’OPPO Store. Lo store ufficiale del marchio OPPO per il mercato italiano propone gli Special Days con una lunga serie di sconti e offerte da sfruttare al volo per poter acquistare i prodotti del brand a prezzo scontato. Da notare, inoltre, che la nuova serie di sconti dell’OPPO Store offre agli utenti la possibilità di acquistare uno degli smartphone OPPO a prezzo scontato andando, contestualmente, ad includere in bundle anche un accessorio aggiuntivo come gli auricolari TWS o una delle smartband di OPPO. Ecco i dettagli completi:

OPPO Store: tante offerte per le serie Find X3 e Reno6

Tra le migliori offerte del momento disponibili sull‘OPPO Store segnaliamo una serie di sconti per l’apprezzata gamma OPPO Find X3 oltre che per la serie Reno6. Di seguito andremo a vedere le migliori opzioni disponibili per sfruttare questa nuova tornata di offerte sullo store del brand. Per accedere al prodotto in sconto è sufficiente cliccare sul link presente sul nome del prodotto o del bundle indicato.

Per gli utenti c’è la possibilità di acquistare il bundle con OPPO Find X3 Pro e gli auricolari Enco Free2 al prezzo scontato di 799,99 euro invece di 1,279,98 euro. In offerta ci sono le colorazioni Gloss Black e Blue dello smartphone di OPPO, uno dei flagship di riferimento del 2021 per il mercato Android. Da segnalare anche il bundle formato da OPPO Find X3 Neo e Enco Air. In questo caso, il prezzo è di 499,99 euro invece di 899,98 euro. La versione dello smartphone in offerta è la Starlight Black.

Tra le promozioni dell’OPPO Store c’è spazio anche per il pacchetto composto da OPPO Find X3 Lite e OPPO Band Sport. In questo caso, il bundle viene proposto al prezzo di 329,99 euro invece di 549,98 euro. Lo smartphone è disponibile in offerta sia nella variante Starry Black che in quella Astral Blue. Da tenere d’occhio è anche l’offerta composta da OPPO Reno6 con Enco Air. Il prezzo in questo caso è di 399,99 euro invece di 599,98 euro. Lo smartphone è in sconto nelle varianti Arctic Blue e Stellar Black.

Tra le offerte disponibili sullo store ufficiale dell’azienda troviamo anche il bundle con OPPO Reno6 Pro e Enco Free2. In questo caso, l’offerta prevede un prezzo complessivo di 699,99 euro invece di 929,98 euro con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey. Tutte le nuove promozioni indicate sono disponibili sull’OPPO Store fino al prossimo 11 marzo. È bene sottolineare che si tratta soltanto di una selezione dei prodotti in offerta.

Per scoprire tutte le promozioni degli Special Days dell’OPPO Store è possibile fare riferimento al link qui di sotto. A disposizione degli utenti che scelgono di affidarsi allo store di OPPO c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita (tramite DHL e a partire da 99 euro), un servizio di reso entro 14 giorni e di sfruttare pagamenti sicuri pagando con carta di credito o debito oppure con PayPal. Per ogni acquisto effettuato sullo store si riceveranno degli OPPO Points da utilizzare per ottenere ulteriori sconti in futuro. Ecco il link per tutte le offerte:

Scopri le offerte degli Special Days dell’OPPO Store