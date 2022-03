Contrariamente alle voci di qualche tempo fa, che volevano una sorta di fusione tra le interfacce grafiche di OPPO e OnePlus, la smentita arrivata a fine febbraio trova ora maggiore conferma e dettagli; OnePlus ha infatti tenuto un evento riservato in cui ha fornito un’anteprima della prossima OxygenOS 13, vediamo i dettagli.

OxygenOS è qui per restare e non si fonderà con Color OS

A margine del MWC 2022 OnePlus ha dichiarato che non è in programma la formazione di un nuovo sistema operativo unificato, OxygenOS resterà dov’è e accoglierà presto la versione 13; proprio l’ultima versione dell’interfaccia è stata al centro di un Open Ears Forum riservato ad alcuni membri della community, in cui è stata loro fornita un’anteprima di ciò che riserva la prossima versione.

A seguito dell’evento l’azienda ha pubblicato alcuni dettagli sul proprio forum, rivelando che OxygenOS 13 è già in via di sviluppo, ma evitando di presentare quanto mostrato ai membri partecipanti all’evento; ciò nonostante ha comunque diffuso alcune informazioni che ci permettono di farci un’idea a grandi linee di come sarà la prossima versione:

migliora la personalizzazione e la coerenza dell’interfaccia utente

migliora la coerenza del sistema e ottimizza il percorso di alcune funzioni

aggiunge più funzionalità in AOD (come Music Player)

ottimizza la modalità Zen per offrire agli utenti un’esperienza più coinvolgente ed efficiente

Oltre a questo, OnePlus ha anche ammesso una sorta di “fallimento” della versione OxygenOS 12, che per sua ammissione non è stata lanciata secondo uno standard qualitativo che potesse soddisfare le aspettative dell’azienda stessa e della community.

In merito alla collaborazione per lo sviluppo delle interfacce di OnePlus e Oppo, la società ha così commentato:

“Sullo sfondo dell’integrazione, OxygenOS e Color OS sono due prodotti con i loro punti di forza. Quando si affrontano forti concorrenti nel mercato globale, combinare i punti di forza di entrambi è l’unico modo per sfruttare veramente i punti di forza di Oppo e OnePlus e fornire prodotti migliori ai nostri clienti. I team del sistema operativo sono completamente integrati in uno e sono pronti a collaborare e imparare dalle reciproche esperienze, insieme costruiremo prodotti del sistema operativo mano nella mano“.

In sostanza lo scopo della collaborazione dovrebbe essere quello di migliorare la qualità di entrambi i software, nonché velocizzare il rilascio degli aggiornamenti per entrambe le interfacce.