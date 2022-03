Dopo aver rilasciato qualche giorno fa, a seguito di una breve fase di beta testing, Android 12L per i dispositivi compatibili, il codice sorgente è divenuto disponibile per l’Android Open Source Project dando la possibilità agli sviluppatori di cucinare le prime rom basate su Android 12L. Grazie allo sviluppatore del forum XDA phhusson è ora disponibile la prima rom GSI (Generic System Image) basata su Android 12L, e quindi compatibile con tutti gli smartphone che supportano Project Treble, ovvero la maggior parte di quelli dotati di una versione del robottino superiore alla 8.

Una delle novità più degne di nota, già introdotta dallo stesso sviluppatore nella versione GSI di Android 12, è il supporto agli aggiornamenti OTA; in seguito alla prima installazione sarà quindi necessario semplicemente attendere gli aggiornamenti futuri, senza necessità di installare nuovamente la rom dal principio.

Di seguito il log completo delle modifiche apportate alla versione V410:

Android 12.1

Warning: gapps variant has broken Launcher, you’ll need to install one manually

March security patch

Fix touchscreen on some Samsung devices

Fix audio on Moto One Fusion+

Disable fingerprint gestures on LG Stylo 7

Disable fingerprint gestures on Doogee S88 Pro

Map camera/focus buttons on all Sony devices

Fix setup wizard in arm32_binder64 gapps

Enable Widevine L1 on Xiaomi Pad 5

Fix modem on Redmi 9A

Fix WPA3 by disabling it

Remove christmas boot animation

Fix 120hz/90hz on Xiaomi Civi

Fix under-display fingerprint on Asus Zenfone8

Add an option in updater settings to uninstall OTA

Siete curiosi di provarla? L’unica cosa di cui avete bisogno è aver sbloccato il bootloader del vostro smartphone, in seguito vi basterà dirigervi su GitHub a questo link per scaricare la versione più idonea al vostro dispositivo; considerate altresì che l’installazione formatterà completamente lo smartphone, dunque sarebbe consigliabile effettuare un backup preventivo qualora abbiate dati che non volete perdere.