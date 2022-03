Kena Mobile ha scelto il giorno della Festa della donna per lanciare una nuova interessante promozione che può essere applicata a tutte le offerte attivabili con questo operatore telefonico virtuale e in virtù della quale è possibile usufruire senza costi aggiuntivi di 100 Giga di traffico dati in più per un mese.

Gli utenti interessati hanno tempo fino alle ore 10,00 del 29 marzo 2022 per usufruire di tale promozione, che permette di avere gratuitamente 100 Giga in più (rispetto al normale quantitativo di traffico dati incluso nell’offerta attivata) da usare in 30 giorni.

Cosa offre la nuova promozione di Kena Mobile

Sul sito ufficiale dell’operatore viene messa in risalto l’offerta Kena 7,99 Special, che grazie alla promozione di cui vi stiamo parlando per il primo mese metterà a disposizione degli utenti ben 230 Giga di traffico dati.

Ricordiamo che Kena 7,99 Special offre normalmente chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 130 Giga di traffico dati sotto copertura 4G (inclusi 5,5 Giga da usare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea in 3G), il tutto al costo di 7,99 euro al mese.

Questo piano telefonico è disponibile solo per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, ho. Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Se desiderate sfruttare l’occasione e attivare questa offerta con la promozione dei 100 Giga aggiuntivi, non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale di Kena Mobile cliccando sul seguente link:

Attiva Kena 7,99 Special

Kena Mobile ha pensato anche ai già clienti, che fino al 29 marzo avranno la possibilità di attivare l’Opzione 100GB per 30 giorni (o SOS 100 GIGA) al costo di 1,99 euro (senza rinnovo automatico) e usufruire così di 100 Giga di traffico dati aggiuntivi da usare in 30 giorni.

Potete trovare tutte le offerte di Kena Mobile seguendo questo link.

