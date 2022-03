Tra i principali punti di forza di Android vi sono senza dubbio le possibilità di personalizzazione che il sistema operativo mobile di Google offre agli utenti e tra le tante applicazioni disponibili per chi desidera cambiare l’interfaccia del proprio device troviamo pure Energy Ring.

Ricordiamo che stiamo parlando di una popolare app che sfrutta la fotocamera integrata in un foro del display dello smartphone per trasformarla in un indicatore del livello della batteria: ciò avviene attraverso un cerchio luminoso che circonda la fotocamera e mostra l’autonomia residua.

Le novità della versione ER_UNI_2.0 di Energy Ring per Android

Di tanto in tanto il team di sviluppatori di Energy Ring rilascia degli aggiornamenti per estendere il supporto di questa applicazione ai nuovi smartphone lanciati dai vari produttori, soprattutto per i più importanti (tanto per fare un paio di esempi, all’inizio di questo mese è toccato alla serie Google Pixel 6 mentre alla fine di gennaio a vari smartphone di Samsung) e, pertanto, non c’è da stupirsi se nelle scorse ore sia arrivato il supporto anche per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

Oltre al supporto ai nuovi smartphone di punta di Samsung la versione ER_UNI_2.0 porta con sé una serie di modifiche grafiche in stile Material You, il linguaggio di design introdotto da Google con Android 12.

Le modifiche, ovviamente, riguardano il menu delle impostazioni dell’app mentre l’indicatore luminoso attorno alla batteria avrà sempre il medesimo aspetto.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili dell’applicazione Energy Ring potete fare affidamento alla pagina dedicata su APK Mirror (la trovate seguendo questo link) oppure a quella del Google Play Store, che può essere raggiunta attraverso il seguente badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona personalizzazione dei vostri device.

